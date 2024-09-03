https://ria.ru/20240903/eksport-1970306275.html

На 90% вырос экспорт подмосковной сельскохозяйственной продукции в ОАЭ

На 90% вырос экспорт подмосковной сельскохозяйственной продукции в ОАЭ - РИА Новости, 03.09.2024

На 90% вырос экспорт подмосковной сельскохозяйственной продукции в ОАЭ

На 90% увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции подмосковных производителей в Объединенные Арабские Эмираты за первые шесть месяцев текущего года по... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:41

2024-09-03T16:41

2024-09-03T16:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

оаэ

экспорт

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На 90% увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции подмосковных производителей в Объединенные Арабские Эмираты за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За первое полугодие 2024 года из Подмосковья в ОАЭ было поставлено 2,4 тысячи тонн продукции. Основными товарными позициями стали: мясная продукция (600 тонн), продукция мукомольно-крупяной промышленности (65 тонн) и плодоовощные консервы (50 тонн). Импорт сельскохозяйственной продукции из ОАЭ составил 112 тонн. Основные товары: черный чай (68 тонн); джемы, желе и мармелад (44 тонны). За шесть месяцев 2024 года товарооборот составил 2,5 тысячи тонн. В ведомстве добавили, что на долю ОАЭ приходится 0,5% экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья.

https://ria.ru/20240829/eksport-1969299189.html

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оаэ

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), оаэ, экспорт