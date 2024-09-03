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На 90% вырос экспорт подмосковной сельскохозяйственной продукции в ОАЭ - РИА Новости, 03.09.2024
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Новости Подмосковья
 
16:41 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/eksport-1970306275.html
На 90% вырос экспорт подмосковной сельскохозяйственной продукции в ОАЭ
На 90% вырос экспорт подмосковной сельскохозяйственной продукции в ОАЭ - РИА Новости, 03.09.2024
На 90% вырос экспорт подмосковной сельскохозяйственной продукции в ОАЭ
На 90% увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции подмосковных производителей в Объединенные Арабские Эмираты за первые шесть месяцев текущего года по... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:41
2024-09-03T16:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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экспорт
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На 90% увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции подмосковных производителей в Объединенные Арабские Эмираты за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За первое полугодие 2024 года из Подмосковья в ОАЭ было поставлено 2,4 тысячи тонн продукции. Основными товарными позициями стали: мясная продукция (600 тонн), продукция мукомольно-крупяной промышленности (65 тонн) и плодоовощные консервы (50 тонн). Импорт сельскохозяйственной продукции из ОАЭ составил 112 тонн. Основные товары: черный чай (68 тонн); джемы, желе и мармелад (44 тонны). За шесть месяцев 2024 года товарооборот составил 2,5 тысячи тонн. В ведомстве добавили, что на долю ОАЭ приходится 0,5% экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья.
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московская область (подмосковье), оаэ, экспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ОАЭ, Экспорт

На 90% вырос экспорт подмосковной сельскохозяйственной продукции в ОАЭ

© iStock.com / Maksymenko NataliiaПроизводство куриного филе
Производство куриного филе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© iStock.com / Maksymenko Nataliia
Производство куриного филе
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На 90% увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции подмосковных производителей в Объединенные Арабские Эмираты за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За первое полугодие 2024 года из Подмосковья в ОАЭ было поставлено 2,4 тысячи тонн продукции. Основными товарными позициями стали: мясная продукция (600 тонн), продукция мукомольно-крупяной промышленности (65 тонн) и плодоовощные консервы (50 тонн).
Импорт сельскохозяйственной продукции из ОАЭ составил 112 тонн. Основные товары: черный чай (68 тонн); джемы, желе и мармелад (44 тонны). За шесть месяцев 2024 года товарооборот составил 2,5 тысячи тонн.
В ведомстве добавили, что на долю ОАЭ приходится 0,5% экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья.
Зерно - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Экспорт зерна из Подмосковья вырос более чем в шесть раз
29 августа, 17:42
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОАЭЭкспорт
 
 
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