https://ria.ru/20240903/eks-zaklyuchennye-1970119221.html
ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из экс-заключенных
ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из экс-заключенных - РИА Новости, 03.09.2024
ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из экс-заключенных
Украинское командование отправило в Курскую область подразделение из бывших заключенных, которые занимаются мародерством и предпочитают избегать боев с... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:43
2024-09-03T03:43
2024-09-03T03:50
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
владимир путин
кирилл комаров
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ., 3 сен – РИА Новости. Украинское командование отправило в Курскую область подразделение из бывших заключенных, которые занимаются мародерством и предпочитают избегать боев с российскими силами, рассказали РИА Новости военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.Российские морпехи ведут бои в населенном пункте Борки. В ходе одного из боестолкновений им удалось захватить украинского военнослужащего из подразделения "Шквал" — Кирилла Комарова. Он проходил службу в 92-й отдельной штурмовой бригаде, в которой и было создано подразделение из бывших заключенных. "Украинское командование создало роту "Шквал". Состав роты — все заключенные. И бросили на территорию Курской области... С ними рядом командования нет, они занимают оборону самостоятельно, делают что хотят. Мародерят. В стрелковый бой не вступают. После нашего огневого поражения они просто бегут", — рассказал РИА Новости комбат морпехов. Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1970082506.html
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, кирилл комаров, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Кирилл Комаров, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из экс-заключенных
Морпехи: в Курскую область отправили подразделение ВСУ из экс-заключенных