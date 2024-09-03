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Экс-глава минспорта Дагестана угрожал сотрудникам в рамках уголовного дела
Экс-глава минспорта Дагестана угрожал сотрудникам в рамках уголовного дела - РИА Новости, 03.09.2024
Экс-глава минспорта Дагестана угрожал сотрудникам в рамках уголовного дела
Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов, обвиняемый в ряде преступлений, угрожал сотрудникам министерства за отказ в неповиновении в рамках его... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:08
2024-09-03T04:08
2024-09-03T04:08
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МОСКВА, 3 сент - РИА Новости. Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов, обвиняемый в ряде преступлений, угрожал сотрудникам министерства за отказ в неповиновении в рамках его уголовного дела, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В ходатайстве указано, что согласно представленным ФСБ России результатам оперативно-розыскной деятельности, несмотря на увольнение (Магомедова - ред.) из министерства, он сохранил свое влияние на членов возглавляемой им организованной группы, продолживших работу в министерстве на своих должностях, в связи с чем дает им указания о фальсификации документов, вырабатывая совместную линию защиты, а также высказывает угрозы в адрес сотрудников министерства, в случае неповиновения его воле",- сказано в документе. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Помимо обвинения в растрате, Магомедову вменяется содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Ранее источник РИА Новости сообщал, что Магомедов нанес себе порезы в камере следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве, угрозы его жизни нет, уточнял собеседник. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.
https://ria.ru/20240806/sk-1964469659.html
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происшествия, кизилюрт, россия, москва, магомед магомедов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), матросская тишина
Происшествия, Кизилюрт, Россия, Москва, Магомед Магомедов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Матросская тишина
Экс-глава минспорта Дагестана угрожал сотрудникам в рамках уголовного дела
Экс-глава минспорта Дагестана Магомедов угрожал сотрудникам в рамках дела