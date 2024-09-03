https://ria.ru/20240903/eks-genprokuror-1970345647.html
Экс-генпрокурор Молдавии призвал не политизировать газовый вопрос
Экс-генпрокурор Молдавии призвал не политизировать газовый вопрос - РИА Новости, 03.09.2024
Экс-генпрокурор Молдавии призвал не политизировать газовый вопрос
Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло просит не политизировать газовый вопрос в республике, поскольку, по его словам, топливо надо РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:49
2024-09-03T18:49
2024-09-03T18:49
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КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло просит не политизировать газовый вопрос в республике, поскольку, по его словам, топливо надо покупать там, где это выгодно для граждан страны. "Республика Молдова и наши граждане должны получать газ по реальным ценам, которые есть на рынке. Мы не можем постоянно ходить с протянутой рукой и просить какие-то субсидии. Не нужно политизировать этот вопрос. И так уже все политизировали в этой стране, даже газ, хотя он всего лишь объект купли-продажи", - заявил Стояногло журналистам. По его словам, политикам нужно проявить достоинство и использовать все возможные варианты, чтобы получить выгоду для граждан. "Доступность — вот что важно, а не его происхождение. Если выгоднее всего покупать у Румынии, значит, надо покупать у Румынии. Если у Украины — значит, будем покупать у Украины. Если лучшая цена у России — значит, нужно покупать у России", - подчеркнул Стояногло. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики пожелали 18 человек.
https://ria.ru/20240703/gas-1957233739.html
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экономика, цены на нефть, молдавия, румыния, украина, молдовагаз, газпром
Экономика, Цены на нефть, Молдавия, Румыния, Украина, Молдовагаз, Газпром
Экс-генпрокурор Молдавии призвал не политизировать газовый вопрос
Экс-генпрокурор Стояногло призвал не политизировать газовый вопрос в Молдавии
КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло просит не политизировать газовый вопрос в республике, поскольку, по его словам, топливо надо покупать там, где это выгодно для граждан страны.
"Республика Молдова и наши граждане должны получать газ по реальным ценам, которые есть на рынке. Мы не можем постоянно ходить с протянутой рукой и просить какие-то субсидии. Не нужно политизировать этот вопрос. И так уже все политизировали в этой стране, даже газ, хотя он всего лишь объект купли-продажи", - заявил Стояногло журналистам.
По его словам, политикам нужно проявить достоинство и использовать все возможные варианты, чтобы получить выгоду для граждан.
"Доступность — вот что важно, а не его происхождение. Если выгоднее всего покупать у Румынии, значит, надо покупать у Румынии. Если у Украины — значит, будем покупать у Украины. Если лучшая цена у России — значит, нужно покупать у России", - подчеркнул Стояногло.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики пожелали 18 человек.