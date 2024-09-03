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Ефимов: Москва с начала года выдала по итогам торгов более 200 ГПЗУ - РИА Новости, 03.09.2024
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14:07 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/efimov-1970204975.html
Ефимов: Москва с начала года выдала по итогам торгов более 200 ГПЗУ
Ефимов: Москва с начала года выдала по итогам торгов более 200 ГПЗУ - РИА Новости, 03.09.2024
Ефимов: Москва с начала года выдала по итогам торгов более 200 ГПЗУ
Москомархитектура в январе-августе 2024 года оформила по итогам торгов более 200 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), что на 28% больше, чем за... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:07
2024-09-03T14:07
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
юлиана княжевская
москомархитектура
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Москомархитектура в январе-августе 2024 года оформила по итогам торгов более 200 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."После публичных аукционов инвесторам было выдано 217 градостроительных планов. Так, из них 174 оформлены под возведение объектов индивидуального жилищного строительства, два – объектов спорта, восемь – объектов торговли, семь – общественно-деловых центров, еще семь – культурно-досуговых объектов. Это на 27,6% процента больше, чем за аналогичный период 2023 года", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как отмечается в сообщении, увеличение количества оформленных ГПЗУ свидетельствует о росте инвестиционной активности, в том числе направленной на создание новых объектов инфраструктуры и рабочих мест. Ярким примером является Троицкий и Новомосковский округа Москвы.Так, по словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в 2024 году оформлен 21 градостроительный план для строительства в Коммунарке общественно-деловых комплексов совокупной площадью свыше 2 миллионов квадратных метров.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Юлиана Княжевская, Москомархитектура

Ефимов: Москва с начала года выдала по итогам торгов более 200 ГПЗУ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Москомархитектура в январе-августе 2024 года оформила по итогам торгов более 200 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"После публичных аукционов инвесторам было выдано 217 градостроительных планов. Так, из них 174 оформлены под возведение объектов индивидуального жилищного строительства, два – объектов спорта, восемь – объектов торговли, семь – общественно-деловых центров, еще семь – культурно-досуговых объектов. Это на 27,6% процента больше, чем за аналогичный период 2023 года", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как отмечается в сообщении, увеличение количества оформленных ГПЗУ свидетельствует о росте инвестиционной активности, в том числе направленной на создание новых объектов инфраструктуры и рабочих мест. Ярким примером является Троицкий и Новомосковский округа Москвы.
Так, по словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в 2024 году оформлен 21 градостроительный план для строительства в Коммунарке общественно-деловых комплексов совокупной площадью свыше 2 миллионов квадратных метров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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