https://ria.ru/20240903/efimov-1970071148.html

Ефимов: в Москве приняли еще 30 решений о комплексном развитии территорий

Ефимов: в Москве приняли еще 30 решений о комплексном развитии территорий - РИА Новости, 03.09.2024

Ефимов: в Москве приняли еще 30 решений о комплексном развитии территорий

С начала года в столице утвердили 30 решений о комплексном развитии территорий, общая площадь которых составляет более 264 гектаров, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:08

2024-09-03T09:08

2024-09-03T09:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. С начала года в столице утвердили 30 решений о комплексном развитии территорий, общая площадь которых составляет более 264 гектаров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов."В столице утверждена реализация 30 проектов редевелопмента бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий. На их месте появятся современные благоустроенные кварталы с жилыми комплексами, школами, детскими садами, офисами и другими коммерческими объектами, а также c экологичными производствами. На участках площадью свыше 264 гектаров планируется построить почти 5,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проекты вложат около 1,4 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект составит более 20 миллиардов рублей. Благодаря реализации проектов Москва получит свыше 53 тысяч рабочих мест.Территории находятся в 30 столичных районах, сейчас на них расположены складские, административно-технические здания, автомастерские и другие устаревшие объекты.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман рассказал, что по 30 проектам КРТ, утвержденным с начала года, возведут более 3,7 миллиона квадратных метров жилья. Около 1,6 миллиона квадратных метров предусмотрели для объектов общественно- делового назначения. Сюда включили 22 образовательных комплекса, два медцентра. Также на территориях появятся семь спортивных и четыре гостиничных комплексаВ пресс-релизе уточнили, более 110 тысяч квадратных метров отведено под современнее производства.

https://ria.ru/20240902/efimov-1969959135.html

https://ria.ru/20240901/efimov-1969779040.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы