Ефимов: в Москве приняли еще 30 решений о комплексном развитии территорий
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. С начала года в столице утвердили 30 решений о комплексном развитии территорий, общая площадь которых составляет более 264 гектаров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.
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"В столице утверждена реализация 30 проектов редевелопмента бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий. На их месте появятся современные благоустроенные кварталы с жилыми комплексами, школами, детскими садами, офисами и другими коммерческими объектами, а также c экологичными производствами. На участках площадью свыше 264 гектаров планируется построить почти 5,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что в проекты вложат около 1,4 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект составит более 20 миллиардов рублей. Благодаря реализации проектов Москва получит свыше 53 тысяч рабочих мест.
Территории находятся в 30 столичных районах, сейчас на них расположены складские, административно-технические здания, автомастерские и другие устаревшие объекты.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман рассказал, что по 30 проектам КРТ, утвержденным с начала года, возведут более 3,7 миллиона квадратных метров жилья. Около 1,6 миллиона квадратных метров предусмотрели для объектов общественно- делового назначения. Сюда включили 22 образовательных комплекса, два медцентра. Также на территориях появятся семь спортивных и четыре гостиничных комплекса
В пресс-релизе уточнили, более 110 тысяч квадратных метров отведено под современнее производства.