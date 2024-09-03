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Ефимов: в Москве приняли еще 30 решений о комплексном развитии территорий - РИА Новости, 03.09.2024
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09:08 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/efimov-1970071148.html
Ефимов: в Москве приняли еще 30 решений о комплексном развитии территорий
Ефимов: в Москве приняли еще 30 решений о комплексном развитии территорий - РИА Новости, 03.09.2024
Ефимов: в Москве приняли еще 30 решений о комплексном развитии территорий
С начала года в столице утвердили 30 решений о комплексном развитии территорий, общая площадь которых составляет более 264 гектаров, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:08
2024-09-03T09:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. С начала года в столице утвердили 30 решений о комплексном развитии территорий, общая площадь которых составляет более 264 гектаров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов."В столице утверждена реализация 30 проектов редевелопмента бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий. На их месте появятся современные благоустроенные кварталы с жилыми комплексами, школами, детскими садами, офисами и другими коммерческими объектами, а также c экологичными производствами. На участках площадью свыше 264 гектаров планируется построить почти 5,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проекты вложат около 1,4 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект составит более 20 миллиардов рублей. Благодаря реализации проектов Москва получит свыше 53 тысяч рабочих мест.Территории находятся в 30 столичных районах, сейчас на них расположены складские, административно-технические здания, автомастерские и другие устаревшие объекты.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман рассказал, что по 30 проектам КРТ, утвержденным с начала года, возведут более 3,7 миллиона квадратных метров жилья. Около 1,6 миллиона квадратных метров предусмотрели для объектов общественно- делового назначения. Сюда включили 22 образовательных комплекса, два медцентра. Также на территориях появятся семь спортивных и четыре гостиничных комплексаВ пресс-релизе уточнили, более 110 тысяч квадратных метров отведено под современнее производства.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве приняли еще 30 решений о комплексном развитии территорий

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. С начала года в столице утвердили 30 решений о комплексном развитии территорий, общая площадь которых составляет более 264 гектаров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.
«
"В столице утверждена реализация 30 проектов редевелопмента бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий. На их месте появятся современные благоустроенные кварталы с жилыми комплексами, школами, детскими садами, офисами и другими коммерческими объектами, а также c экологичными производствами. На участках площадью свыше 264 гектаров планируется построить почти 5,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что в проекты вложат около 1,4 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект составит более 20 миллиардов рублей. Благодаря реализации проектов Москва получит свыше 53 тысяч рабочих мест.
Территории находятся в 30 столичных районах, сейчас на них расположены складские, административно-технические здания, автомастерские и другие устаревшие объекты.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман рассказал, что по 30 проектам КРТ, утвержденным с начала года, возведут более 3,7 миллиона квадратных метров жилья. Около 1,6 миллиона квадратных метров предусмотрели для объектов общественно- делового назначения. Сюда включили 22 образовательных комплекса, два медцентра. Также на территориях появятся семь спортивных и четыре гостиничных комплекса
В пресс-релизе уточнили, более 110 тысяч квадратных метров отведено под современнее производства.
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