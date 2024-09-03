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УВПКЧ ООН обеспокоено делом Дурова - РИА Новости, 03.09.2024
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15:07 03.09.2024 (обновлено: 15:20 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/durov-1970278288.html
УВПКЧ ООН обеспокоено делом Дурова
УВПКЧ ООН обеспокоено делом Дурова - РИА Новости, 03.09.2024
УВПКЧ ООН обеспокоено делом Дурова
Дело Павла Дурова во Франции вызывает обеспокоенность с точки зрения прав человека, любое ограничение свободы слова должно быть соразмерным, заявила в ответ на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:07
2024-09-03T15:20
оон
павел дуров
франция
бразилия
париж
задержание павла дурова во франции
технологии
в мире
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ЖЕНЕВА, 3 сен - РИА Новости. Дело Павла Дурова во Франции вызывает обеспокоенность с точки зрения прав человека, любое ограничение свободы слова должно быть соразмерным, заявила в ответ на вопрос РИА Новости на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани."Это очень сложный случай. Это вызывает большое количество опасений в отношении прав человека. Наш офис планирует опубликовать документ, в котором будут определены параметры, с помощью которых эту ситуацию следует рассматривать. Запрет социальной сети X в Бразилии, таким же образом, вызывает опасения по поводу обязанности государств обеспечивать соответствие социальных сетей закону при разрешении свободы выражения мнений. Любое ограничение должно быть соразмерным и соответствовать стандартам международного права. Мы продолжаем следить за этим случаем", - сказала она.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240903/istochnik-1970128418.html
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оон, павел дуров, франция, бразилия, париж, задержание павла дурова во франции, технологии, в мире
ООН, Павел Дуров, Франция, Бразилия, Париж, Задержание Павла Дурова во Франции, Технологии, В мире
УВПКЧ ООН обеспокоено делом Дурова

УВПКЧ ООН: дело Дурова вызывает беспокойство с точки зрения прав человека

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 3 сен - РИА Новости. Дело Павла Дурова во Франции вызывает обеспокоенность с точки зрения прав человека, любое ограничение свободы слова должно быть соразмерным, заявила в ответ на вопрос РИА Новости на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани.
"Это очень сложный случай. Это вызывает большое количество опасений в отношении прав человека. Наш офис планирует опубликовать документ, в котором будут определены параметры, с помощью которых эту ситуацию следует рассматривать. Запрет социальной сети X в Бразилии, таким же образом, вызывает опасения по поводу обязанности государств обеспечивать соответствие социальных сетей закону при разрешении свободы выражения мнений. Любое ограничение должно быть соразмерным и соответствовать стандартам международного права. Мы продолжаем следить за этим случаем", - сказала она.
Николай Дуров - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Источник: брат Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис
Вчера, 06:05
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
 
ООНПавел ДуровФранцияБразилияПарижЗадержание Павла Дурова во ФранцииТехнологииВ мире
 
 
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