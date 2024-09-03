УВПКЧ ООН обеспокоено делом Дурова
УВПКЧ ООН: дело Дурова вызывает беспокойство с точки зрения прав человека
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
ЖЕНЕВА, 3 сен - РИА Новости. Дело Павла Дурова во Франции вызывает обеспокоенность с точки зрения прав человека, любое ограничение свободы слова должно быть соразмерным, заявила в ответ на вопрос РИА Новости на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани.
"Это очень сложный случай. Это вызывает большое количество опасений в отношении прав человека. Наш офис планирует опубликовать документ, в котором будут определены параметры, с помощью которых эту ситуацию следует рассматривать. Запрет социальной сети X в Бразилии, таким же образом, вызывает опасения по поводу обязанности государств обеспечивать соответствие социальных сетей закону при разрешении свободы выражения мнений. Любое ограничение должно быть соразмерным и соответствовать стандартам международного права. Мы продолжаем следить за этим случаем", - сказала она.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.