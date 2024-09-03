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В Москве произошло ДТП с электробусом - РИА Новости, 03.09.2024
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15:14 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/dtp-1970280662.html
В Москве произошло ДТП с электробусом
В Москве произошло ДТП с электробусом - РИА Новости, 03.09.2024
В Москве произошло ДТП с электробусом
Водитель электробуса во вторник не справился с управлением выехал с проезжей части на Преображенской площади, в результате происшествия никто не пострадал,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:14
2024-09-03T15:14
происшествия
авто
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Водитель электробуса во вторник не справился с управлением выехал с проезжей части на Преображенской площади, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 12.15 на Преображенской площади, в районе дома 7А, произошёл инцидент. По предварительной информации, водитель электробуса 604 маршрута не справился с управлением и допустил выезд с проезжей части. Пассажиры и водитель электробуса не пострадали", - уточнили в пресс-службе. В ведомстве рассказали, что водитель электробуса имеет двухлетний стаж работы. Перед сменой сотрудник прошёл медосмотр, отстранений по состоянию здоровья зафиксировано не было. Режим труда и отдыха водителя был выполнен. "Электробус модели КАМАЗ 6282, 2021 года выпуска, техническое обслуживание проводилось своевременно. Перед выпуском на линию проведён контроль технического состояния. Электробус выпущен на линию в исправном состоянии", - уточнили в пресс-службе. Как сообщили в Мосгортрансе, все обстоятельства и точную причину происшествия будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20240831/moskva-1969738782.html
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происшествия, авто, мосгортранс
Происшествия, Авто, Мосгортранс
В Москве произошло ДТП с электробусом

В Москве на Преображенской площади электробус выехал с проезжей части

© Фото : соцсетиНа месте ДТП с участием электробуса на Преображенской площади в Москве
На месте ДТП с участием электробуса на Преображенской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : соцсети
На месте ДТП с участием электробуса на Преображенской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Водитель электробуса во вторник не справился с управлением выехал с проезжей части на Преображенской площади, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
«
"Сегодня около 12.15 на Преображенской площади, в районе дома 7А, произошёл инцидент. По предварительной информации, водитель электробуса 604 маршрута не справился с управлением и допустил выезд с проезжей части. Пассажиры и водитель электробуса не пострадали", - уточнили в пресс-службе.
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В ведомстве рассказали, что водитель электробуса имеет двухлетний стаж работы. Перед сменой сотрудник прошёл медосмотр, отстранений по состоянию здоровья зафиксировано не было. Режим труда и отдыха водителя был выполнен.
«
"Электробус модели КАМАЗ 6282, 2021 года выпуска, техническое обслуживание проводилось своевременно. Перед выпуском на линию проведён контроль технического состояния. Электробус выпущен на линию в исправном состоянии", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщили в Мосгортрансе, все обстоятельства и точную причину происшествия будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.
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