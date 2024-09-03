В Москве произошло ДТП с электробусом
В Москве на Преображенской площади электробус выехал с проезжей части
© Фото : соцсетиНа месте ДТП с участием электробуса на Преображенской площади в Москве
© Фото : соцсети
На месте ДТП с участием электробуса на Преображенской площади в Москве
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Водитель электробуса во вторник не справился с управлением выехал с проезжей части на Преображенской площади, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
«
"Сегодня около 12.15 на Преображенской площади, в районе дома 7А, произошёл инцидент. По предварительной информации, водитель электробуса 604 маршрута не справился с управлением и допустил выезд с проезжей части. Пассажиры и водитель электробуса не пострадали", - уточнили в пресс-службе.
В Москве легковушка въехала в мачту городского освещения
31 августа, 21:13
В ведомстве рассказали, что водитель электробуса имеет двухлетний стаж работы. Перед сменой сотрудник прошёл медосмотр, отстранений по состоянию здоровья зафиксировано не было. Режим труда и отдыха водителя был выполнен.
«
"Электробус модели КАМАЗ 6282, 2021 года выпуска, техническое обслуживание проводилось своевременно. Перед выпуском на линию проведён контроль технического состояния. Электробус выпущен на линию в исправном состоянии", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщили в Мосгортрансе, все обстоятельства и точную причину происшествия будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.
Старовойт заявил о планах снизить смертность в ДТП
12 мая, 18:53