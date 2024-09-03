https://ria.ru/20240903/dtp-1970280662.html

В Москве произошло ДТП с электробусом

В Москве произошло ДТП с электробусом - РИА Новости, 03.09.2024

В Москве произошло ДТП с электробусом

Водитель электробуса во вторник не справился с управлением выехал с проезжей части на Преображенской площади, в результате происшествия никто не пострадал,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:14

2024-09-03T15:14

2024-09-03T15:14

происшествия

авто

мосгортранс

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Водитель электробуса во вторник не справился с управлением выехал с проезжей части на Преображенской площади, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 12.15 на Преображенской площади, в районе дома 7А, произошёл инцидент. По предварительной информации, водитель электробуса 604 маршрута не справился с управлением и допустил выезд с проезжей части. Пассажиры и водитель электробуса не пострадали", - уточнили в пресс-службе. В ведомстве рассказали, что водитель электробуса имеет двухлетний стаж работы. Перед сменой сотрудник прошёл медосмотр, отстранений по состоянию здоровья зафиксировано не было. Режим труда и отдыха водителя был выполнен. "Электробус модели КАМАЗ 6282, 2021 года выпуска, техническое обслуживание проводилось своевременно. Перед выпуском на линию проведён контроль технического состояния. Электробус выпущен на линию в исправном состоянии", - уточнили в пресс-службе. Как сообщили в Мосгортрансе, все обстоятельства и точную причину происшествия будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20240831/moskva-1969738782.html

https://ria.ru/20240512/starovoyt-1945445102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, мосгортранс