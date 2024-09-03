Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть натовских снарядов
Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу Петровский район Донецка, выпустив по нему шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибра 155 миллиметров; 16.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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