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На Восточном экономическом форуме открылся павильон "Дом сокола" - РИА Новости, 03.09.2024
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04:31 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/dom_sokola-1970122240.html
На Восточном экономическом форуме открылся павильон "Дом сокола"
На Восточном экономическом форуме открылся павильон "Дом сокола" - РИА Новости, 03.09.2024
На Восточном экономическом форуме открылся павильон "Дом сокола"
Павильон "Дом сокола" торжественно открыли на "Улице Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:31
2024-09-03T04:31
россия
дальний восток
бахрейн
сергей аноприенко
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Павильон "Дом сокола" торжественно открыли на "Улице Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. В павильоне можно не только узнать об этих птицах и истории соколиной охоты, но и посмотреть на живых кречетов, сапсанов и балобанов. Также в павильоне представлена информация о других редких видах животных России и заповедных территориях Дальнего Востока. "Второй год подряд в рамках Восточного экономического форума мы открываем Международный день сокола. Символично, что вместе с обсуждением экономических и социальных вопросов в рамках форума уделяется внимание природоохранным вопросам, без решения которых развитие невозможно. Мы рады приветствовать на открытии "Дома сокола" иностранных коллег, которые разделяют нашу тревожность по поводу состояния популяции соколинообразных", - сказал на церемонии открытия замминистра природных ресурсов Сергей Аноприенко. "Очень важно, что вместе с партнерами из Российской Федерации и арабских стран мы начали реализацию соглашения как по сохранению природы в целом, так и сохранению популяции соколов, особенно сибирских. Королевство Бахрейн заключит соглашение о сохранении и увеличение популяции сибирского сокола", - сказал на церемонии открытия чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Аль Саати. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/rospotrebnadzor-1970121318.html
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россия, дальний восток, бахрейн, сергей аноприенко, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Дальний Восток, Бахрейн, Сергей Аноприенко, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
На Восточном экономическом форуме открылся павильон "Дом сокола"

На ВЭФ-2024 торжественно открылся павильон "Дом сокола"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Открытие павильона "Дом сокола"
ВЭФ-2024. Открытие павильона Дом сокола - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ВЭФ-2024. Открытие павильона "Дом сокола"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Павильон "Дом сокола" торжественно открыли на "Улице Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
В павильоне можно не только узнать об этих птицах и истории соколиной охоты, но и посмотреть на живых кречетов, сапсанов и балобанов. Также в павильоне представлена информация о других редких видах животных России и заповедных территориях Дальнего Востока.
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"Второй год подряд в рамках Восточного экономического форума мы открываем Международный день сокола. Символично, что вместе с обсуждением экономических и социальных вопросов в рамках форума уделяется внимание природоохранным вопросам, без решения которых развитие невозможно. Мы рады приветствовать на открытии "Дома сокола" иностранных коллег, которые разделяют нашу тревожность по поводу состояния популяции соколинообразных", - сказал на церемонии открытия замминистра природных ресурсов Сергей Аноприенко.
"Очень важно, что вместе с партнерами из Российской Федерации и арабских стран мы начали реализацию соглашения как по сохранению природы в целом, так и сохранению популяции соколов, особенно сибирских. Королевство Бахрейн заключит соглашение о сохранении и увеличение популяции сибирского сокола", - сказал на церемонии открытия чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Аль Саати.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияДальний ВостокБахрейнСергей АноприенкоДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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