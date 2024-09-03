https://ria.ru/20240903/dom_sokola-1970122240.html

На Восточном экономическом форуме открылся павильон "Дом сокола"

На Восточном экономическом форуме открылся павильон "Дом сокола" - РИА Новости, 03.09.2024

На Восточном экономическом форуме открылся павильон "Дом сокола"

Павильон "Дом сокола" торжественно открыли на "Улице Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T04:31

2024-09-03T04:31

2024-09-03T04:31

россия

дальний восток

бахрейн

сергей аноприенко

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970121985_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14d8b1d1f1e183dabecbf646c6bb444f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Павильон "Дом сокола" торжественно открыли на "Улице Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. В павильоне можно не только узнать об этих птицах и истории соколиной охоты, но и посмотреть на живых кречетов, сапсанов и балобанов. Также в павильоне представлена информация о других редких видах животных России и заповедных территориях Дальнего Востока. "Второй год подряд в рамках Восточного экономического форума мы открываем Международный день сокола. Символично, что вместе с обсуждением экономических и социальных вопросов в рамках форума уделяется внимание природоохранным вопросам, без решения которых развитие невозможно. Мы рады приветствовать на открытии "Дома сокола" иностранных коллег, которые разделяют нашу тревожность по поводу состояния популяции соколинообразных", - сказал на церемонии открытия замминистра природных ресурсов Сергей Аноприенко. "Очень важно, что вместе с партнерами из Российской Федерации и арабских стран мы начали реализацию соглашения как по сохранению природы в целом, так и сохранению популяции соколов, особенно сибирских. Королевство Бахрейн заключит соглашение о сохранении и увеличение популяции сибирского сокола", - сказал на церемонии открытия чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Аль Саати. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/rospotrebnadzor-1970121318.html

https://ria.ru/20240903/vef-1970120466.html

россия

дальний восток

бахрейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дальний восток, бахрейн, сергей аноприенко, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)