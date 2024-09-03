https://ria.ru/20240903/dnr-1970306112.html

В ДНР и ЛНР за сутки ликвидировали 259 пожаров

В ДНР и ЛНР за сутки ликвидировали 259 пожаров - РИА Новости, 03.09.2024

В ДНР и ЛНР за сутки ликвидировали 259 пожаров

Спасатели ликвидировали 259 пожаров в Донецкой и Луганской Народных Республиках за минувшие сутки, объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности, сообщили... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:29

2024-09-03T16:29

2024-09-03T16:29

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здоровье - общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидировали 259 пожаров в Донецкой и Луганской Народных Республиках за минувшие сутки, объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности, сообщили региональные главки МЧС России. "Ликвидировано 135 пожаров. Саперы МЧС 16 раз привлекались для обследования территории ДНР. Уничтожено 45 взрывоопасных предметов", - сказано в Telegram-канале главного управления МЧС РФ по ДНР. По данным ведомства, в среду в Приазовье, центральных и юго-восточных районах ДНР ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности, вследствие чего существует вероятность возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Главное управление МЧС РФ по ЛНР заявило, что за минувшие сутки в республике были ликвидированы 124 пожара. В ведомстве отметили, что за день в экосистеме выгорело более 1739 гектаров территории, зафиксировано 27 случаев распространения огня на строения. Кроме того, министерство предупредило, что до конца суток 3 сентября и в течение дня 4 сентября в республике ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности. В понедельник региональные главки МЧС РФ сообщали, что за сутки было зафиксировано 142 возгорания на территории ЛНР и 211 - на территории ДНР.

https://ria.ru/20240903/pozhary-1970150187.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии