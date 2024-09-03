https://ria.ru/20240903/dnr-1970298290.html

В ДНР боевика "Азова"* приговорили к 18 годам колонии

В ДНР боевика "Азова"* приговорили к 18 годам колонии - РИА Новости, 03.09.2024

В ДНР боевика "Азова"* приговорили к 18 годам колонии

Верховный суд ДНР приговорил к 18 годам колонии боевика националистического полка "Азов"*, отобравшего автомобиль у мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:00

2024-09-03T16:00

2024-09-03T16:00

происшествия

россия

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 18 годам колонии боевика националистического полка "Азов"*, отобравшего автомобиль у мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего сапера снайперской группы специального назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* вооруженных сил Украины Сергея Рудика", - говорится в сообщении. В суде установлено , что в марте 2022 года Рудик с другими военнослужащими, выполняя незаконный приказ командира о хищении транспортного средства у мирного населения Мариуполя, остановили гражданский автомобиль на проспекте Нахимова, в котором сидели двое мужчин. Угрожая им оружием, боевики выстрелили в воздух и потребовали выйти из машины. Отобрав автомобиль, Рудик с сообщниками скрылись на нем. "Рудик признан виновным по пункту "а" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - уточнили в прокуратуре. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Рудика к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, заключили в надзорном ведомстве.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240828/zadezhanie-1968882785.html

https://ria.ru/20240502/sud-1943584721.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины