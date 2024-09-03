https://ria.ru/20240903/dnr-1970298290.html
В ДНР боевика "Азова"* приговорили к 18 годам колонии
В ДНР боевика "Азова"* приговорили к 18 годам колонии - РИА Новости, 03.09.2024
В ДНР боевика "Азова"* приговорили к 18 годам колонии
Верховный суд ДНР приговорил к 18 годам колонии боевика националистического полка "Азов"*, отобравшего автомобиль у мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:00
2024-09-03T16:00
2024-09-03T16:00
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 18 годам колонии боевика националистического полка "Азов"*, отобравшего автомобиль у мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего сапера снайперской группы специального назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* вооруженных сил Украины Сергея Рудика", - говорится в сообщении. В суде установлено , что в марте 2022 года Рудик с другими военнослужащими, выполняя незаконный приказ командира о хищении транспортного средства у мирного населения Мариуполя, остановили гражданский автомобиль на проспекте Нахимова, в котором сидели двое мужчин. Угрожая им оружием, боевики выстрелили в воздух и потребовали выйти из машины. Отобрав автомобиль, Рудик с сообщниками скрылись на нем. "Рудик признан виновным по пункту "а" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - уточнили в прокуратуре. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Рудика к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, заключили в надзорном ведомстве.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240828/zadezhanie-1968882785.html
https://ria.ru/20240502/sud-1943584721.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
В ДНР боевика "Азова"* приговорили к 18 годам колонии
"Азовца", отобравшего автомобиль у жителя Мариуполя, осудили на 18 лет колонии
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 18 годам колонии боевика националистического полка "Азов"*, отобравшего автомобиль у мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего сапера снайперской группы специального назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* вооруженных сил Украины
Сергея Рудика", - говорится в сообщении.
В суде установлено , что в марте 2022 года Рудик с другими военнослужащими, выполняя незаконный приказ командира о хищении транспортного средства у мирного населения Мариуполя, остановили гражданский автомобиль на проспекте Нахимова, в котором сидели двое мужчин. Угрожая им оружием, боевики выстрелили в воздух и потребовали выйти из машины. Отобрав автомобиль, Рудик с сообщниками скрылись на нем.
"Рудик признан виновным по пункту "а" части 4 статьи 162 УК РФ
(разбой, совершенный организованной группой), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - уточнили в прокуратуре.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Рудика к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, заключили в надзорном ведомстве.
* Террористическая организация, запрещенная в России.