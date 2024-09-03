https://ria.ru/20240903/dnr-1970270931.html

ДНР примет участие в ВЭФ-2024

ДНР примет участие в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 03.09.2024

ДНР примет участие в ВЭФ-2024

Донецкая Народная Республика участвует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:44

2024-09-03T14:44

2024-09-03T14:58

экономика

донецкая народная республика

владивосток

денис пушилин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Донецкая Народная Республика участвует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Донецкая Народная Республика участвует в ВЭФ. Делегацию возглавляет председатель правительства, также участвует министерство строительства и ЖКХ и министерство экономического развития. Как правило, на площадке форума мы имеем возможность познакомиться, установить какие-то полезные и нужные связи с другими регионами и странами", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Пушилин отметил, что благодаря полезным знакомствам на ВЭФ-2024 возможно привлечь дополнительные инвестиции в регион, которые смогут помочь при восстановлении ДНР. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html

донецкая народная республика

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экономика, донецкая народная республика, владивосток, денис пушилин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)