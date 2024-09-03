https://ria.ru/20240903/dnr-1970270931.html
ДНР примет участие в ВЭФ-2024
ДНР примет участие в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 03.09.2024
ДНР примет участие в ВЭФ-2024
Донецкая Народная Республика участвует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:44
2024-09-03T14:44
2024-09-03T14:58
экономика
донецкая народная республика
владивосток
денис пушилин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970121629_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_09fd254207b324c269d8cf75db4dd487.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Донецкая Народная Республика участвует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Донецкая Народная Республика участвует в ВЭФ. Делегацию возглавляет председатель правительства, также участвует министерство строительства и ЖКХ и министерство экономического развития. Как правило, на площадке форума мы имеем возможность познакомиться, установить какие-то полезные и нужные связи с другими регионами и странами", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Пушилин отметил, что благодаря полезным знакомствам на ВЭФ-2024 возможно привлечь дополнительные инвестиции в регион, которые смогут помочь при восстановлении ДНР. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
донецкая народная республика
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970121629_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_2c4d140008bae04335ea9651108d3e5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, владивосток, денис пушилин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Донецкая Народная Республика, Владивосток, Денис Пушилин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
ДНР примет участие в ВЭФ-2024
Пушилин: ДНР участвует в Восточном экономическом форуме в этом году