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ДНР примет участие в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 03.09.2024
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14:44 03.09.2024 (обновлено: 14:58 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/dnr-1970270931.html
ДНР примет участие в ВЭФ-2024
ДНР примет участие в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 03.09.2024
ДНР примет участие в ВЭФ-2024
Донецкая Народная Республика участвует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:44
2024-09-03T14:58
экономика
донецкая народная республика
владивосток
денис пушилин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Донецкая Народная Республика участвует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Донецкая Народная Республика участвует в ВЭФ. Делегацию возглавляет председатель правительства, также участвует министерство строительства и ЖКХ и министерство экономического развития. Как правило, на площадке форума мы имеем возможность познакомиться, установить какие-то полезные и нужные связи с другими регионами и странами", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Пушилин отметил, что благодаря полезным знакомствам на ВЭФ-2024 возможно привлечь дополнительные инвестиции в регион, которые смогут помочь при восстановлении ДНР. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
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экономика, донецкая народная республика, владивосток, денис пушилин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Донецкая Народная Республика, Владивосток, Денис Пушилин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
ДНР примет участие в ВЭФ-2024

Пушилин: ДНР участвует в Восточном экономическом форуме в этом году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЭФ-2024. Работа форума
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Донецкая Народная Республика участвует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Донецкая Народная Республика участвует в ВЭФ. Делегацию возглавляет председатель правительства, также участвует министерство строительства и ЖКХ и министерство экономического развития. Как правило, на площадке форума мы имеем возможность познакомиться, установить какие-то полезные и нужные связи с другими регионами и странами", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Пушилин отметил, что благодаря полезным знакомствам на ВЭФ-2024 возможно привлечь дополнительные инвестиции в регион, которые смогут помочь при восстановлении ДНР.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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В Кремле анонсировали обширную программу Путина на ВЭФ-2024
29 августа, 12:46
 
ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаВладивостокДенис ПушилинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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