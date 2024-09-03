https://ria.ru/20240903/dnepropetrovsk-1970137300.html

В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 03.09.2024

В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие

Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровске (украинское название - Днепр), заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:14

2024-09-03T08:14

2024-09-03T08:14

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

россия

днепропетровск

николай лукашук

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровске (украинское название - Днепр), заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале. "Враг атаковал Днепр... повреждено промышленное предприятие", - говорится в сообщении Лукашука. Кроме того, чиновник заявил о повреждениях инфраструктуры в Марганецкой общине, не уточнив тип пораженного объекта и степень разрушения. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240902/vzryv-1970107609.html

https://ria.ru/20240903/chernigov-1970111747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), россия, днепропетровск, николай лукашук, дмитрий песков, вооруженные силы украины