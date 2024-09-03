https://ria.ru/20240903/dnepropetrovsk-1970137300.html
В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 03.09.2024
В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровске (украинское название - Днепр), заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:14
2024-09-03T08:14
2024-09-03T08:14
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дмитрий песков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровске (украинское название - Днепр), заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале. "Враг атаковал Днепр... повреждено промышленное предприятие", - говорится в сообщении Лукашука. Кроме того, чиновник заявил о повреждениях инфраструктуры в Марганецкой общине, не уточнив тип пораженного объекта и степень разрушения. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Россия, Днепропетровск, Николай Лукашук, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске повреждено промышленное предприятие
Власти в Днепропетровске сообщили о повреждении промышленного предприятия