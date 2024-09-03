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Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения, пишут СМИ
Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения, пишут СМИ
Париж и Ниамей переживают де-факто полный разрыв дипломатических отношений после смены власти в Нигере, пишет издание Jeune Afrique со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:52
2024-09-03T12:52
2024-09-03T12:58
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Париж и Ниамей переживают де-факто полный разрыв дипломатических отношений после смены власти в Нигере, пишет издание Jeune Afrique со ссылкой на неназванного европейского дипломата. "Пример Нигера всех удивил. Среди трех государств Сахеля, где власть в свои руки взяли военные, Нигер стал самым радикальным в своих действиях. В контексте дипломатии разрыв между Ниамеем и Парижем сегодня тотальный", - заявил дипломат изданию. В публикации сообщается, что посольство Франции прекратило оказание всех консульских услуг в Ниамее, став "тенью себя прежнего", и гражданам Нигера приходится обращаться в испанское консульство за шенгенскими визами и сталкиваться с системой квот. Французы же вынуждены проходить через административные процедуры онлайн или добираться до посольств, расположенных в соседних странах Африки. Помимо упомянутых ограничений, в Ниамее была закрыта французская школа, Франция вышла из совместного управления Французским институтом в Нигере, представлявшим "мягкую силу" Парижа в стране. Издание добавляет, что большинство из примерно 600 французов, проживавших в Нигере до прихода к власти военных, покинули страну. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
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в мире, нигер, ниамей, париж, мохамед базум
В мире, Нигер, Ниамей, Париж, Мохамед Базум
Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения, пишут СМИ
Jeune Afrique: Париж и Ниамей переживают полный разрыв дипотношений
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Париж и Ниамей переживают де-факто полный разрыв дипломатических отношений после смены власти в Нигере, пишет издание Jeune Afrique со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
"Пример Нигера всех удивил. Среди трех государств Сахеля, где власть в свои руки взяли военные, Нигер стал самым радикальным в своих действиях. В контексте дипломатии разрыв между Ниамеем и Парижем сегодня тотальный", - заявил дипломат изданию.
В публикации сообщается, что посольство Франции прекратило оказание всех консульских услуг в Ниамее, став "тенью себя прежнего", и гражданам Нигера приходится обращаться в испанское консульство за шенгенскими визами и сталкиваться с системой квот. Французы же вынуждены проходить через административные процедуры онлайн или добираться до посольств, расположенных в соседних странах Африки.
Помимо упомянутых ограничений, в Ниамее была закрыта французская школа, Франция вышла из совместного управления Французским институтом в Нигере, представлявшим "мягкую силу" Парижа в стране. Издание добавляет, что большинство из примерно 600 французов, проживавших в Нигере до прихода к власти военных, покинули страну.
В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.