https://ria.ru/20240903/dipotnosheniya-1970218910.html

Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения, пишут СМИ

Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024

Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения, пишут СМИ

Париж и Ниамей переживают де-факто полный разрыв дипломатических отношений после смены власти в Нигере, пишет издание Jeune Afrique со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:52

2024-09-03T12:52

2024-09-03T12:58

в мире

нигер

ниамей

париж

мохамед базум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:344:3027:2047_1920x0_80_0_0_6d34bec9b5c481ca68e4cbfc28a666ab.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Париж и Ниамей переживают де-факто полный разрыв дипломатических отношений после смены власти в Нигере, пишет издание Jeune Afrique со ссылкой на неназванного европейского дипломата. "Пример Нигера всех удивил. Среди трех государств Сахеля, где власть в свои руки взяли военные, Нигер стал самым радикальным в своих действиях. В контексте дипломатии разрыв между Ниамеем и Парижем сегодня тотальный", - заявил дипломат изданию. В публикации сообщается, что посольство Франции прекратило оказание всех консульских услуг в Ниамее, став "тенью себя прежнего", и гражданам Нигера приходится обращаться в испанское консульство за шенгенскими визами и сталкиваться с системой квот. Французы же вынуждены проходить через административные процедуры онлайн или добираться до посольств, расположенных в соседних странах Африки. Помимо упомянутых ограничений, в Ниамее была закрыта французская школа, Франция вышла из совместного управления Французским институтом в Нигере, представлявшим "мягкую силу" Парижа в стране. Издание добавляет, что большинство из примерно 600 французов, проживавших в Нигере до прихода к власти военных, покинули страну. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

https://ria.ru/20240502/niamey-1943384012.html

нигер

ниамей

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, ниамей, париж, мохамед базум