https://ria.ru/20240903/deystviya-1970358619.html

США рассматривают ряд возможных действий против Мадуро

США рассматривают ряд возможных действий против Мадуро - РИА Новости, 03.09.2024

США рассматривают ряд возможных действий против Мадуро

Власти США вместе со своими партнерами рассматривают ряд возможных действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и чиновников страны для ответа на... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T20:18

2024-09-03T20:18

2024-09-03T20:18

в мире

венесуэла

сша

вашингтон (штат)

николас мадуро

джон кирби

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Власти США вместе со своими партнерами рассматривают ряд возможных действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и чиновников страны для ответа на прошедшие в стране президентские выборы, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "В координации с партнерами мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы продемонстрировать Мадуро и его представителям, что их действия в Венесуэле будут иметь последствия", - сообщил он журналистам на брифинге. Как указал представитель Белого дома, на сегодняшний день ему нечего объявить относительно новых санкций. Кирби также добавил, что США уже скорректировали свою санкционную политику против Венесуэлы. Ранее Блумберг сообщил о том, что США готовятся к новому пакету санкций против ряда членов правительства Венесуэлы в ответ на результаты прошедших в стране президентских выборов, в результате которых Николас Мадуро был провозглашен избранным президентом на 2025-2031 годы. Уточнялось, что в перечне значатся члены избирательного органа Венесуэлы, суда, Национальной ассамблеи, разведки и военной полиции. Помимо них, Вашингтон планирует ввести отдельные санкции против ряда лиц, которые по мнению США отвечают за финансовые вопросы. Объявление о новых санкциях может последовать уже на этой неделе. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240903/dotkom-1970149613.html

https://ria.ru/20240807/tramp-1964684697.html

https://ria.ru/20240730/kongressmeny-1962899765.html

венесуэла

сша

вашингтон (штат)

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в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, джон кирби, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф