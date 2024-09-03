https://ria.ru/20240903/den-sokola-1970124671.html

Второй форум "День сокола" выведет диалог на новый уровень, уверен Патрушев

Второй форум "День сокола" выведет диалог на новый уровень, уверен Патрушев - РИА Новости, 03.09.2024

Второй форум "День сокола" выведет диалог на новый уровень, уверен Патрушев

Проведение второго международного форума "День сокола" позволит вывести диалог мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику программы, заявил... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T05:02

2024-09-03T05:02

2024-09-03T12:26

владивосток

россия

дмитрий патрушев

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Проведение второго международного форума "День сокола" позволит вывести диалог мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику программы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Второй международный форум "День сокола" в рамках ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке 3 сентября. Цель мероприятия - привлечь внимание к вопросам сохранения редких видов хищных птиц, деятельности центров разведения, реабилитации и реинтродукции птиц семейства соколиных. "Важным шагом в части сохранения уникальных объектов животного мира стало проведение в 2023 году первого международного форума "День сокола". Мероприятие вызвало значительный интерес среди мирового экспертного сообщества, заинтересованного в обмене опытом по сохранению редких видов хищных птиц и поддержанию древнейших традиций соколиной охоты. Проведение второго международного форума "День сокола" позволит вывести диалог ведущих мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику деловой программы", – говорится в приветствии Патрушева к участникам форума. Он отметил, что на форуме обсудят не только вопросы, касающиеся непосредственно птиц семейства соколиных, но и, например, затронут тему восстановления популяции дрофы-красотки. Вице-премьер подчеркнул, что Россия ежегодно увеличивает темпы природоохранной работы и ставит перед собой амбициозные задачи по восстановлению численности редких видов животных и растений. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/rospotrebnadzor-1970121318.html

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владивосток, россия, дмитрий патрушев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)