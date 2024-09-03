https://ria.ru/20240903/den-sokola-1970124671.html
Второй форум "День сокола" выведет диалог на новый уровень, уверен Патрушев
Второй форум "День сокола" выведет диалог на новый уровень, уверен Патрушев - РИА Новости, 03.09.2024
Второй форум "День сокола" выведет диалог на новый уровень, уверен Патрушев
Проведение второго международного форума "День сокола" позволит вывести диалог мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику программы, заявил... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T05:02
2024-09-03T05:02
2024-09-03T12:26
владивосток
россия
дмитрий патрушев
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970126712_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_c9a0372b566efde864a46a27348c2607.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Проведение второго международного форума "День сокола" позволит вывести диалог мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику программы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Второй международный форум "День сокола" в рамках ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке 3 сентября. Цель мероприятия - привлечь внимание к вопросам сохранения редких видов хищных птиц, деятельности центров разведения, реабилитации и реинтродукции птиц семейства соколиных. "Важным шагом в части сохранения уникальных объектов животного мира стало проведение в 2023 году первого международного форума "День сокола". Мероприятие вызвало значительный интерес среди мирового экспертного сообщества, заинтересованного в обмене опытом по сохранению редких видов хищных птиц и поддержанию древнейших традиций соколиной охоты. Проведение второго международного форума "День сокола" позволит вывести диалог ведущих мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику деловой программы", – говорится в приветствии Патрушева к участникам форума. Он отметил, что на форуме обсудят не только вопросы, касающиеся непосредственно птиц семейства соколиных, но и, например, затронут тему восстановления популяции дрофы-красотки. Вице-премьер подчеркнул, что Россия ежегодно увеличивает темпы природоохранной работы и ставит перед собой амбициозные задачи по восстановлению численности редких видов животных и растений. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/rospotrebnadzor-1970121318.html
https://ria.ru/20240903/vystavka-1970123714.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970126712_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_e587db90751ce680de8999f472163f74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, россия, дмитрий патрушев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Россия, Дмитрий Патрушев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Второй форум "День сокола" выведет диалог на новый уровень, уверен Патрушев
Патрушев: форум "День сокола" выведет диалог специалистов на новый уровень
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Проведение второго международного форума "День сокола" позволит вывести диалог мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику программы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
Второй международный форум "День сокола" в рамках ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке
3 сентября. Цель мероприятия - привлечь внимание к вопросам сохранения редких видов хищных птиц, деятельности центров разведения, реабилитации и реинтродукции птиц семейства соколиных.
"Важным шагом в части сохранения уникальных объектов животного мира стало проведение в 2023 году первого международного форума "День сокола". Мероприятие вызвало значительный интерес среди мирового экспертного сообщества, заинтересованного в обмене опытом по сохранению редких видов хищных птиц и поддержанию древнейших традиций соколиной охоты. Проведение второго международного форума "День сокола" позволит вывести диалог ведущих мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику деловой программы", – говорится в приветствии Патрушева к участникам форума.
Он отметил, что на форуме обсудят не только вопросы, касающиеся непосредственно птиц семейства соколиных, но и, например, затронут тему восстановления популяции дрофы-красотки.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия ежегодно увеличивает темпы природоохранной работы и ставит перед собой амбициозные задачи по восстановлению численности редких видов животных и растений.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.