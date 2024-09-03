https://ria.ru/20240903/delo-1970230135.html
СК возбудил дело после сообщений о стрельбе за замечание в Химках
СК возбудил дело после сообщений о стрельбе за замечание в Химках - РИА Новости, 03.09.2024
СК возбудил дело после сообщений о стрельбе за замечание в Химках
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство местного жителя в Химках после сообщений СМИ о стрельбе из-за замечания о громко... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:17
2024-09-03T13:17
2024-09-03T13:17
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство местного жителя в Химках после сообщений СМИ о стрельбе из-за замечания о громко играющей музыке, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью в Telegram-канале. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя со стороны уроженцев Кавказа (ч. 3 ст. 30 – ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, второго сентября несколько человек громко слушали музыку на улице в Химках. Местный житель сделал им замечание, после чего один из злоумышленников достал оружие и несколько раз выстрелил в оппонента, причинив ему множественные ранения. После этого обвиняемые скрылись. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личность фигурантов дела, отметили в ведомстве.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после сообщений о стрельбе за замечание в Химках
СК возбудил дело после сообщений о стрельбе в Химках со стороны кавказцев