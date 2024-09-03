https://ria.ru/20240903/delo--1970354086.html
Прокуратура Кубани проконтролирует дело погибшего из-за батарейки ребенка
Прокуратура Кубани проконтролирует дело погибшего из-за батарейки ребенка - РИА Новости, 03.09.2024
Прокуратура Кубани проконтролирует дело погибшего из-за батарейки ребенка
Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход следствия по делу о смерти полугодовалого ребенка в Детской краевой клинической больнице, после того... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:48
2024-09-03T19:48
2024-09-03T19:48
происшествия
краснодарский край
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход следствия по делу о смерти полугодовалого ребенка в Детской краевой клинической больнице, после того как он проглотил батарейку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства. Ранее в Telegram-канале Kub Mash появилась информация о смерти полугодовалого ребёнка, который проглотил батарейку. По словам автора публикации, ребенок был осмотрен врачами в Сочи, а после прооперирован в Детской клинической больнице, где ему вытащили посторонний предмет. Позже была проведена эндоскопия, после которой началось кровотечение, ребёнок попал в реанимацию. Спустя три дня он скончался на операционном столе. "Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль проверку, организованную СК", - сказал собеседник агентства. Как объяснил РИА Новости адвокат семьи погибшего младенца, эксперт медицинского права Сергей Бронницкий, в ближайшее время материалы дела направят в суд. "По нашей информации, уже возбуждено уголовное дело, на завтра у нас запланирована встреча со следователем, для подписания постановления о признании потерпевшей мамы… По уголовному делу будет проводиться проверка, экспертиза, чтобы выяснить кто виноват и виноват ли. Даже не видя первичную медицинскую документацию, мы уже видим нарушения, с которыми будем выходить уже в суд гражданский для компенсации взыскании морального вреда", - сказал Бронницкий. Адвокат семьи пояснил, что ребенок умер во время операции 26 августа, есть несколько предположительных версий случившегося. "Первое нарушение – когда делали ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) еще в Сочи, не смогли вытащить батарейку, это рядовая манипуляция. Если доктор обладает прямыми руками, он должен извлечь эту батарейку… целые сутки у него батарейка была, она травмировала слизистую пищевода", - сказал Бронницкий. Спустя сутки батарейку убрали уже в Детской краевой клинической больнице, но слизистая успела повредиться. Во время осмотра зарубцевавшихся тканей - эндоскопии, врачи могли повредить плохо зажившие и ослабленные участки, откуда хлынула кровь. Незадолго до ФГДС проколотый ребенку разжижающий кровь препарат, мог усугубить положение, вызвав кровотечение в еще не зажившем кишечнике. Когда дело дошло до операции, младенец скорее всего потерял слишком много крови, сердце, возможно, не выдержало, ребенок умер, предположил адвокат.
https://ria.ru/20240804/delo--1964002704.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура Кубани проконтролирует дело погибшего из-за батарейки ребенка
Прокуратура Кубани поставила на контроль дело о проглотившем батарейку ребенке
СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход следствия по делу о смерти полугодовалого ребенка в Детской краевой клинической больнице, после того как он проглотил батарейку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее в Telegram-канале Kub Mash появилась информация о смерти полугодовалого ребёнка, который проглотил батарейку. По словам автора публикации, ребенок был осмотрен врачами в Сочи
, а после прооперирован в Детской клинической больнице, где ему вытащили посторонний предмет. Позже была проведена эндоскопия, после которой началось кровотечение, ребёнок попал в реанимацию. Спустя три дня он скончался на операционном столе.
"Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль проверку, организованную СК
", - сказал собеседник агентства.
Как объяснил РИА Новости адвокат семьи погибшего младенца, эксперт медицинского права Сергей Бронницкий, в ближайшее время материалы дела направят в суд. "По нашей информации, уже возбуждено уголовное дело, на завтра у нас запланирована встреча со следователем, для подписания постановления о признании потерпевшей мамы… По уголовному делу будет проводиться проверка, экспертиза, чтобы выяснить кто виноват и виноват ли. Даже не видя первичную медицинскую документацию, мы уже видим нарушения, с которыми будем выходить уже в суд гражданский для компенсации взыскании морального вреда", - сказал Бронницкий.
Адвокат семьи пояснил, что ребенок умер во время операции 26 августа, есть несколько предположительных версий случившегося. "Первое нарушение – когда делали ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) еще в Сочи, не смогли вытащить батарейку, это рядовая манипуляция. Если доктор обладает прямыми руками, он должен извлечь эту батарейку… целые сутки у него батарейка была, она травмировала слизистую пищевода", - сказал Бронницкий.
Спустя сутки батарейку убрали уже в Детской краевой клинической больнице, но слизистая успела повредиться. Во время осмотра зарубцевавшихся тканей - эндоскопии, врачи могли повредить плохо зажившие и ослабленные участки, откуда хлынула кровь. Незадолго до ФГДС проколотый ребенку разжижающий кровь препарат, мог усугубить положение, вызвав кровотечение в еще не зажившем кишечнике. Когда дело дошло до операции, младенец скорее всего потерял слишком много крови, сердце, возможно, не выдержало, ребенок умер, предположил адвокат.