https://ria.ru/20240903/daniya-1970280127.html

Дания запретила российским судам останавливаться в своих портах

Дания запретила российским судам останавливаться в своих портах - РИА Новости, 03.09.2024

Дания запретила российским судам останавливаться в своих портах

Дания запретила 27 российским судам, находящимся под санкциями ЕС, останавливаться в своих портах, сообщает издание Danwatch со ссылкой на внутреннее письмо... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:11

2024-09-03T15:11

2024-09-03T15:20

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владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дания запретила 27 российским судам, находящимся под санкциями ЕС, останавливаться в своих портах, сообщает издание Danwatch со ссылкой на внутреннее письмо лоцманской службы страны DanPilot. Ранее в конце июня в распространенном заявлении Совета Евросоюза говорилось, что в рамках нового 14-го пакета санкций против России ЕС ввел санкции в отношении "теневого флота" РФ, в которые попали 27 судов. "Запрещено давать прямой или непрямой доступ к портам, якорным стоянкам, а также предоставление таких услуг, как бункеровка и пополнение припасов и прочее, следующим судам", - говорится в письме ведомства, попавшем в распоряжение издания. По данным DanPilot, судам, попавшим под санкции ЕС, уже не дают пристать к рейдам порта города Скаген на севере Дании. Как подчеркивает издание, судам по-прежнему разрешен проход через датские территориальные воды, но становиться на якорь им запрещено. Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года до сегодняшнего дня было введено 13 пакетов санкцией ЕС. Всего под европейскими ограничениями находились 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240831/biznes-1969707773.html

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россия, дания, москва, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза