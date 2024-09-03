https://ria.ru/20240903/chempionaty-1970364935.html
В России стартовали чемпионаты по оказанию первой помощи
В России стартовали чемпионаты по оказанию первой помощи - РИА Новости, 03.09.2024
В России стартовали чемпионаты по оказанию первой помощи
Чемпионаты среди школьников и студентов колледжей по оказанию первой помощи стартовали в 86 регионах РФ, сообщили в общероссийском общественно-государственном... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T21:12
2024-09-03T21:12
2024-09-03T21:12
общество
россия
ркк "энергия"
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Чемпионаты среди школьников и студентов колледжей по оказанию первой помощи стартовали в 86 регионах РФ, сообщили в общероссийском общественно-государственном движении детей и молодежи "Движение первых". "Чемпионаты по первой помощи стартовали в 86 регионах России. До 31 октября команды школьников и студентов колледжей, которые успешно прошли мастер-классы по первой помощи, смогут подтвердить свои навыки на региональных чемпионатах", - говорится в Telegram-канале организации. В движении уточнили, что в рамках соревнования участники пройдут теоретическое тестирование. Команды также продемонстрируют на чемпионате свои знания и умения по алгоритму оказания первой помощи при кровотечениях, легких травмах и отсутствии дыхания у пострадавших. Команды конкурсантов будут состоять из пяти участников в возрасте 14-17 лет и одного взрослого, педагога или родителя, добавили в "Движении первых". Чемпионат проводится "Движением первых" совместно с Российским Красным Крестом (РКК) при поддержке всероссийского студенческого корпуса спасателей и всероссийского общественного движения "Волонтеров-медиков".
https://ria.ru/20240901/shkoly-1969772896.html
https://ria.ru/20240512/volontery-1945435038.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, ркк "энергия"
Общество, Россия, РКК "Энергия"
В России стартовали чемпионаты по оказанию первой помощи
В 86 регионах России стартовали чемпионаты по оказанию первой помощи
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Чемпионаты среди школьников и студентов колледжей по оказанию первой помощи стартовали в 86 регионах РФ, сообщили
в общероссийском общественно-государственном движении детей и молодежи "Движение первых".
"Чемпионаты по первой помощи стартовали в 86 регионах России. До 31 октября команды школьников и студентов колледжей, которые успешно прошли мастер-классы по первой помощи, смогут подтвердить свои навыки на региональных чемпионатах", - говорится в Telegram-канале организации.
В движении уточнили, что в рамках соревнования участники пройдут теоретическое тестирование. Команды также продемонстрируют на чемпионате свои знания и умения по алгоритму оказания первой помощи при кровотечениях, легких травмах и отсутствии дыхания у пострадавших.
Команды конкурсантов будут состоять из пяти участников в возрасте 14-17 лет и одного взрослого, педагога или родителя, добавили в "Движении первых".
Чемпионат проводится "Движением первых" совместно с Российским Красным Крестом (РКК
) при поддержке всероссийского студенческого корпуса спасателей и всероссийского общественного движения "Волонтеров-медиков".