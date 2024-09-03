https://ria.ru/20240903/buryatiya-1970268064.html
Артисты из Бурятии представят культуру республики на ВЭФ
Артисты из Бурятии представят культуру республики на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2024
Артисты из Бурятии представят культуру республики на ВЭФ
Артисты Бурятии представляют культуру республики на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:36
2024-09-03T14:36
2024-09-03T14:36
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
культура
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УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. Артисты Бурятии представляют культуру республики на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, Бурятия демонстрирует на ВЭФ туристические, инвестиционные и промышленные возможности, презентует лечебные сборы Центра Восточной медицины, Национальный музей представляет уникальную экспозицию, галерея ремесленников Бурятии проводит выставку-продажу товаров бурятских ремесленников, фабрик и заводов. "Культуру и искусство республики представляют солисты, музыканты и танцовщики ведущих коллективов республики: национальный театр песни и танца "Байкал", национальный оркестр Бурятии, театр народной музыки и танца "Забава" и этно-рок группа "Нукер", - говорится в сообщении. Отмечается, что группа "Нукер", сочетающая в своём творчестве рок и хэви-металл с традиционной бурятской музыкой, представляет на форуме программу на национальных инструментах - морин-хуре, хомусе, лимбе, в сопровождении горлового пения, а также классических для рока бас-гитары, электрогитары, ударных и клавишных. Театр "Байкал" на сцене павильона исполняет танцы, протяжные бурятские народные песни, соло на моринхуре, зажигательные и плавные хореографические композиции и главный танец бурят – ёхор. Театр "Забава" представляет культуру семейских и казаков. Также, по данным пресс-службы, регион представит проект "Так звучит Бурятия", в котором музыканты Национального оркестра республики и солисты театра "Байкал" познакомят участников форума с динамикой, экспрессией, лирикой и душевностью бурятской музыки. Национальный оркестр также подарит программу "В мир кино", в которой прозвучат известные саундтреки к популярным мировым и российским фильмам и сериалам. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240830/filmy-1969366215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , культура
Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Культура
Артисты из Бурятии представят культуру республики на ВЭФ
Известные артисты из Бурятии представят культуру региона на ВЭФ во Владивостоке
УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. Артисты Бурятии представляют культуру республики на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, Бурятия демонстрирует на ВЭФ туристические, инвестиционные и промышленные возможности, презентует лечебные сборы Центра Восточной медицины, Национальный музей представляет уникальную экспозицию, галерея ремесленников Бурятии проводит выставку-продажу товаров бурятских ремесленников, фабрик и заводов.
"Культуру и искусство республики представляют солисты, музыканты и танцовщики ведущих коллективов республики: национальный театр песни и танца "Байкал", национальный оркестр Бурятии, театр народной музыки и танца "Забава" и этно-рок группа "Нукер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа "Нукер", сочетающая в своём творчестве рок и хэви-металл с традиционной бурятской музыкой, представляет на форуме программу на национальных инструментах - морин-хуре, хомусе, лимбе, в сопровождении горлового пения, а также классических для рока бас-гитары, электрогитары, ударных и клавишных. Театр "Байкал" на сцене павильона исполняет танцы, протяжные бурятские народные песни, соло на моринхуре, зажигательные и плавные хореографические композиции и главный танец бурят – ёхор. Театр "Забава" представляет культуру семейских и казаков.
Также, по данным пресс-службы, регион представит проект "Так звучит Бурятия", в котором музыканты Национального оркестра республики и солисты театра "Байкал" познакомят участников форума с динамикой, экспрессией, лирикой и душевностью бурятской музыки. Национальный оркестр также подарит программу "В мир кино", в которой прозвучат известные саундтреки к популярным мировым и российским фильмам и сериалам.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.