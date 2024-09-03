https://ria.ru/20240903/buryatiya-1970268064.html

Артисты из Бурятии представят культуру республики на ВЭФ

Артисты из Бурятии представят культуру республики на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2024

Артисты из Бурятии представят культуру республики на ВЭФ

Артисты Бурятии представляют культуру республики на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:36

2024-09-03T14:36

2024-09-03T14:36

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

культура

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УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. Артисты Бурятии представляют культуру республики на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, Бурятия демонстрирует на ВЭФ туристические, инвестиционные и промышленные возможности, презентует лечебные сборы Центра Восточной медицины, Национальный музей представляет уникальную экспозицию, галерея ремесленников Бурятии проводит выставку-продажу товаров бурятских ремесленников, фабрик и заводов. "Культуру и искусство республики представляют солисты, музыканты и танцовщики ведущих коллективов республики: национальный театр песни и танца "Байкал", национальный оркестр Бурятии, театр народной музыки и танца "Забава" и этно-рок группа "Нукер", - говорится в сообщении. Отмечается, что группа "Нукер", сочетающая в своём творчестве рок и хэви-металл с традиционной бурятской музыкой, представляет на форуме программу на национальных инструментах - морин-хуре, хомусе, лимбе, в сопровождении горлового пения, а также классических для рока бас-гитары, электрогитары, ударных и клавишных. Театр "Байкал" на сцене павильона исполняет танцы, протяжные бурятские народные песни, соло на моринхуре, зажигательные и плавные хореографические композиции и главный танец бурят – ёхор. Театр "Забава" представляет культуру семейских и казаков. Также, по данным пресс-службы, регион представит проект "Так звучит Бурятия", в котором музыканты Национального оркестра республики и солисты театра "Байкал" познакомят участников форума с динамикой, экспрессией, лирикой и душевностью бурятской музыки. Национальный оркестр также подарит программу "В мир кино", в которой прозвучат известные саундтреки к популярным мировым и российским фильмам и сериалам. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240830/filmy-1969366215.html

https://ria.ru/20240419/ukrasheniya-1941149716.html

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , культура