https://ria.ru/20240903/bur-6-1970117738.html

Разработчик рассказал об испытаниях блиндажа БУР-6

Разработчик рассказал об испытаниях блиндажа БУР-6 - РИА Новости, 03.09.2024

Разработчик рассказал об испытаниях блиндажа БУР-6

Модульный блиндаж БУР-6, предназначенный для размещения военнослужащих, проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны РФ, заявил РИА... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T03:13

2024-09-03T03:13

2024-09-03T03:13

россия

камаз (завод)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Модульный блиндаж БУР-6, предназначенный для размещения военнослужащих, проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны РФ, заявил РИА Новости генеральный директор компании-производителя "МПК-Сталь" Дмитрий Карасев. Система разработана на основе запросов, которые поступали производителю от военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. "Блиндаж проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны России", - сообщил Карасев. БУР-6 (модульный блиндаж универсальный разборный) рассчитан на размещение в нем шести человек. Внутри предусмотрено четыре спальных места. "Конструкция блиндажа герметична, ей не страшны ни грязь, ни влага. На производстве неоднократно производилась сборка-разборка блиндажа. По имеющимся подсчетам, на строительство обычного блиндажа из бревен и досок уходит около двух суток, а сборка БУР-6 происходит в среднем за два часа, после чего мы получаем готовую конструкцию на четыре спальных места", - добавил Карасев. Блиндаж монтируется на дне котлована, вырытого исходя из размеров конструкции. Он собирается из взаимозаменяемых панелей посекционно без грузоподъемных механизмов силами трех-четырех человек. На борту одного автомобиля "КамАЗ-5350" в разобранном виде помещается четыре комплекта блиндажа. Конструкция пола, потолка и боковых стен блиндажа собирается из универсальной панели. Они соединяются с использованием одного типа болтов. "МПК-Сталь" разрабатывает и производит для военного ведомства РФ казармы, посты охраны, специализированные модульные здания, предназначенные, например, для аэродромного оборудования.

https://ria.ru/20240813/cheremuha-1965950897.html

https://ria.ru/20240615/reb-1953064731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, камаз (завод)