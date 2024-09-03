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Разработчик рассказал об испытаниях блиндажа БУР-6 - РИА Новости, 03.09.2024
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03:13 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/bur-6-1970117738.html
Разработчик рассказал об испытаниях блиндажа БУР-6
Разработчик рассказал об испытаниях блиндажа БУР-6 - РИА Новости, 03.09.2024
Разработчик рассказал об испытаниях блиндажа БУР-6
Модульный блиндаж БУР-6, предназначенный для размещения военнослужащих, проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны РФ, заявил РИА... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:13
2024-09-03T03:13
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Модульный блиндаж БУР-6, предназначенный для размещения военнослужащих, проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны РФ, заявил РИА Новости генеральный директор компании-производителя "МПК-Сталь" Дмитрий Карасев. Система разработана на основе запросов, которые поступали производителю от военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. "Блиндаж проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны России", - сообщил Карасев. БУР-6 (модульный блиндаж универсальный разборный) рассчитан на размещение в нем шести человек. Внутри предусмотрено четыре спальных места. "Конструкция блиндажа герметична, ей не страшны ни грязь, ни влага. На производстве неоднократно производилась сборка-разборка блиндажа. По имеющимся подсчетам, на строительство обычного блиндажа из бревен и досок уходит около двух суток, а сборка БУР-6 происходит в среднем за два часа, после чего мы получаем готовую конструкцию на четыре спальных места", - добавил Карасев. Блиндаж монтируется на дне котлована, вырытого исходя из размеров конструкции. Он собирается из взаимозаменяемых панелей посекционно без грузоподъемных механизмов силами трех-четырех человек. На борту одного автомобиля "КамАЗ-5350" в разобранном виде помещается четыре комплекта блиндажа. Конструкция пола, потолка и боковых стен блиндажа собирается из универсальной панели. Они соединяются с использованием одного типа болтов. "МПК-Сталь" разрабатывает и производит для военного ведомства РФ казармы, посты охраны, специализированные модульные здания, предназначенные, например, для аэродромного оборудования.
https://ria.ru/20240813/cheremuha-1965950897.html
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россия, камаз (завод)
Россия, КамАЗ (завод)
Разработчик рассказал об испытаниях блиндажа БУР-6

"МПК-Сталь": блиндаж БУР-6 испытывают на одном из военных полигонов в России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Модульный блиндаж БУР-6, предназначенный для размещения военнослужащих, проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны РФ, заявил РИА Новости генеральный директор компании-производителя "МПК-Сталь" Дмитрий Карасев.
Система разработана на основе запросов, которые поступали производителю от военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации.
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"Блиндаж проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны России", - сообщил Карасев.
БУР-6 (модульный блиндаж универсальный разборный) рассчитан на размещение в нем шести человек. Внутри предусмотрено четыре спальных места.
"Конструкция блиндажа герметична, ей не страшны ни грязь, ни влага. На производстве неоднократно производилась сборка-разборка блиндажа. По имеющимся подсчетам, на строительство обычного блиндажа из бревен и досок уходит около двух суток, а сборка БУР-6 происходит в среднем за два часа, после чего мы получаем готовую конструкцию на четыре спальных места", - добавил Карасев.
Блиндаж монтируется на дне котлована, вырытого исходя из размеров конструкции. Он собирается из взаимозаменяемых панелей посекционно без грузоподъемных механизмов силами трех-четырех человек. На борту одного автомобиля "КамАЗ-5350" в разобранном виде помещается четыре комплекта блиндажа.
Конструкция пола, потолка и боковых стен блиндажа собирается из универсальной панели. Они соединяются с использованием одного типа болтов.
"МПК-Сталь" разрабатывает и производит для военного ведомства РФ казармы, посты охраны, специализированные модульные здания, предназначенные, например, для аэродромного оборудования.
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