https://ria.ru/20240903/britanija-1970194289.html

Лондон бросает Израиль, рассказал экс-премьер Британии

Лондон бросает Израиль, рассказал экс-премьер Британии - РИА Новости, 03.09.2024

Лондон бросает Израиль, рассказал экс-премьер Британии

Британское правительство, решившее приостановить действие лицензий на экспорт вооружения в Израиль, бросает еврейское государство в разгар конфликта с... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:53

2024-09-03T11:53

2024-09-03T11:53

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Британское правительство, решившее приостановить действие лицензий на экспорт вооружения в Израиль, бросает еврейское государство в разгар конфликта с палестинским движением ХАМАС, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В понедельник глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о приостановке около 30 лицензий на экспорт оружия в Израиль, объясняя это тем, что оно может быть использовано в нарушение международного гуманитарного права в секторе Газа. В список, в частности, входят компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА. Запрет на экспорт вступил в силу в тот же день. "ХАМАС всё еще удерживает много невинных еврейских заложников, пока Израиль пытается предотвратить повторение бойни 7 октября. Почему Лэмми и (премьер Британии Кир - ред.) Стармер бросают Израиль? Они хотят, чтобы ХАМАС победил?" - написал Джонсон в соцсети X. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240903/oborona-1970172253.html

https://ria.ru/20240430/oruzhie-1943118005.html

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в мире, израиль, великобритания, рафах (провинция), борис джонсон, хамас, оон