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Бразилия обеспокоена выдачей ордера на арест Гонсалеса - РИА Новости, 03.09.2024
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21:00 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/brazilija-1970363730.html
Бразилия обеспокоена выдачей ордера на арест Гонсалеса
Бразилия обеспокоена выдачей ордера на арест Гонсалеса - РИА Новости, 03.09.2024
Бразилия обеспокоена выдачей ордера на арест Гонсалеса
Бразилия крайне обеспокоена выдачей ордера на задержание экс-кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T21:00
2024-09-03T21:00
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бразилия крайне обеспокоена выдачей ордера на задержание экс-кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, передает агентство Рейтер. Во вторник генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса – бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. "Ордер на арест лидера венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса "крайне тревожит" и является "неверным поступком", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима. Советник президента Бразилии также заявил, что ситуация с выборами в Венесуэле пока не разрешилась. "Мы не видим победы ни с той, ни с другой стороны", - приводит агентство слова Аморима. Ранее выдачу ордера на арест Гонсалеса осудил ряд стран Латинской Америки, включая Панаму, Аргентину, Эквадор и Перу, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962595604.html
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в мире, цены на нефть, венесуэла, бразилия, латинская америка, жозеп боррель, николас мадуро, дмитрий песков, евросоюз, генеральная прокуратура рф, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Цены на нефть, Венесуэла, Бразилия, Латинская Америка, Жозеп Боррель, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Бразилия обеспокоена выдачей ордера на арест Гонсалеса

Рейтер: Бразилию беспокоит ордер на арест экс-кандидата в президенты Венесуэлы

© Ariana Cubillos Эдмундо Гонсалес
 Эдмундо Гонсалес - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Ariana Cubillos
Эдмундо Гонсалес. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бразилия крайне обеспокоена выдачей ордера на задержание экс-кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, передает агентство Рейтер.
Во вторник генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса – бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний.
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Милей заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле
29 июля, 06:34
«
"Ордер на арест лидера венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса "крайне тревожит" и является "неверным поступком", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима.
Советник президента Бразилии также заявил, что ситуация с выборами в Венесуэле пока не разрешилась.
"Мы не видим победы ни с той, ни с другой стороны", - приводит агентство слова Аморима.
Ранее выдачу ордера на арест Гонсалеса осудил ряд стран Латинской Америки, включая Панаму, Аргентину, Эквадор и Перу, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью.
По данным Генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Маск пригрозил Бразилии попытками добиться ареста госактивов
2 сентября, 20:51
 
В миреЦены на нефтьВенесуэлаБразилияЛатинская АмерикаЖозеп БоррельНиколас МадуроДмитрий ПесковЕвросоюзГенеральная прокуратура РФВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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