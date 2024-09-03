Бразилия обеспокоена выдачей ордера на арест Гонсалеса
Рейтер: Бразилию беспокоит ордер на арест экс-кандидата в президенты Венесуэлы
© Ariana Cubillos Эдмундо Гонсалес
© Ariana Cubillos
Эдмундо Гонсалес. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бразилия крайне обеспокоена выдачей ордера на задержание экс-кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, передает агентство Рейтер.
Во вторник генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса – бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний.
«
"Ордер на арест лидера венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса "крайне тревожит" и является "неверным поступком", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима.
Советник президента Бразилии также заявил, что ситуация с выборами в Венесуэле пока не разрешилась.
"Мы не видим победы ни с той, ни с другой стороны", - приводит агентство слова Аморима.
Ранее выдачу ордера на арест Гонсалеса осудил ряд стран Латинской Америки, включая Панаму, Аргентину, Эквадор и Перу, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью.
По данным Генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Маск пригрозил Бразилии попытками добиться ареста госактивов
2 сентября, 20:51