https://ria.ru/20240903/brazilija-1970363730.html

Бразилия обеспокоена выдачей ордера на арест Гонсалеса

Бразилия обеспокоена выдачей ордера на арест Гонсалеса - РИА Новости, 03.09.2024

Бразилия обеспокоена выдачей ордера на арест Гонсалеса

Бразилия крайне обеспокоена выдачей ордера на задержание экс-кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T21:00

2024-09-03T21:00

2024-09-03T21:00

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бразилия крайне обеспокоена выдачей ордера на задержание экс-кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, передает агентство Рейтер. Во вторник генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса – бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. "Ордер на арест лидера венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса "крайне тревожит" и является "неверным поступком", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима. Советник президента Бразилии также заявил, что ситуация с выборами в Венесуэле пока не разрешилась. "Мы не видим победы ни с той, ни с другой стороны", - приводит агентство слова Аморима. Ранее выдачу ордера на арест Гонсалеса осудил ряд стран Латинской Америки, включая Панаму, Аргентину, Эквадор и Перу, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

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венесуэла

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латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, венесуэла, бразилия, латинская америка, жозеп боррель, николас мадуро, дмитрий песков, евросоюз, генеральная прокуратура рф, выборы президента венесуэлы — 2024