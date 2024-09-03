https://ria.ru/20240903/bolya-1970304068.html

Суд в Кишиневе перенес заседание по участию Боли в выборах президента

Суд в Кишиневе перенес заседание по участию Боли в выборах президента - РИА Новости, 03.09.2024

Суд в Кишиневе перенес заседание по участию Боли в выборах президента

Заседание Апелляционной палаты Кишинева по вопросу допуска депутата парламента Василия Боли к участию в выборах президента Молдавии состоится 10 сентября,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:20

2024-09-03T16:20

2024-09-03T16:20

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кишинев

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КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Заседание Апелляционной палаты Кишинева по вопросу допуска депутата парламента Василия Боли к участию в выборах президента Молдавии состоится 10 сентября, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Боля заявил, что подал в Апелляционную палату иск в связи с отказом ЦИК республики в регистрации инициативной группы для поддержки его кандидатуры на пост президента. ЦИК в последний день подачи заявок на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов в президенты, комиссия отклонила заявку Боли. В понедельник он опротестовал решение Центризбиркома в Апелляционной палате, судьи собрались во вторник, чтобы рассмотреть этот запрос. "Заседание Апелляционной палаты перенесено на 10 сентября, 10 утра (совпадает с мск)", - говорится в решении, озвученном на заседании суда. Представителей ЦИК и оппозиции попросили заранее подать все запросы и обращения, которые могут быть связаны с этим делом, чтобы не затягивать его рассмотрение. Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии, сохраняя при этом поддержку блока, несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах. Боля принес документы в ЦИК как независимый кандидат, однако ЦИК отказал в регистрации инициативной группы, сославшись на то, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками. В ЦИК заявили, что Боля участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение". Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики пожелали 18 человек.

https://ria.ru/20240903/moldaviya-1970218424.html

https://ria.ru/20240901/oppozitsija-1969836263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, василий боля, илан шор, кишинев