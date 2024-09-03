https://ria.ru/20240903/birzha-1970241307.html

Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО

Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО - РИА Новости, 03.09.2024

Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО

Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:47

2024-09-03T13:47

2024-09-03T13:47

экономика

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юрий денисов

московская биржа

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО, говорится в сообщении торговой площадки. "3 сентября 2024 года состоялось открытие биржевой лаборатории MOEX Lab при факультете международного бизнеса Московского государственного института международных отношений (МГИМО). ... Открытие биржевой лаборатории является логическим шагом в реализации заключенного между Московской биржей и МГИМО соглашения, которое включает научное-практическое взаимодействие, совместную работу экспертов, партнерство в информационно-аналитической области, а также долгосрочный план совместных мероприятий в научно-исследовательской сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что биржевая лаборатория MOEX Lab - это открытая площадка для студентов, преподавателей, исследователей и экспертов, на которой будут проходить учебные занятия и проводиться научно-аналитические исследования. В лаборатории обеспечен доступ к биржевой информации о ходе торгов с помощью информационно-аналитического терминала MOEX Trade Info. "Лаборатория, которую мы сегодня открываем, является многофункциональной, и каждый сможет найти здесь что-то интересное и полезное для себя. Для студентов она станет окном в мир биржевой торговли, поможет определиться с карьерой в финансово-инвестиционной сфере и выбрать будущую специализацию. Для преподавателей это отличная возможность поддерживать высокий уровень финансовой грамотности, отслеживать проходящие на финансовом рынке процессы, чтобы совершенствовать учебные планы и траектории с учетом современных тенденций", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова. Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

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экономика, россия, юрий денисов, московская биржа, мгимо