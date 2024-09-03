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Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО - РИА Новости, 03.09.2024
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13:47 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/birzha-1970241307.html
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО - РИА Новости, 03.09.2024
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:47
2024-09-03T13:47
экономика
россия
юрий денисов
московская биржа
мгимо
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО, говорится в сообщении торговой площадки. "3 сентября 2024 года состоялось открытие биржевой лаборатории MOEX Lab при факультете международного бизнеса Московского государственного института международных отношений (МГИМО). ... Открытие биржевой лаборатории является логическим шагом в реализации заключенного между Московской биржей и МГИМО соглашения, которое включает научное-практическое взаимодействие, совместную работу экспертов, партнерство в информационно-аналитической области, а также долгосрочный план совместных мероприятий в научно-исследовательской сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что биржевая лаборатория MOEX Lab - это открытая площадка для студентов, преподавателей, исследователей и экспертов, на которой будут проходить учебные занятия и проводиться научно-аналитические исследования. В лаборатории обеспечен доступ к биржевой информации о ходе торгов с помощью информационно-аналитического терминала MOEX Trade Info. "Лаборатория, которую мы сегодня открываем, является многофункциональной, и каждый сможет найти здесь что-то интересное и полезное для себя. Для студентов она станет окном в мир биржевой торговли, поможет определиться с карьерой в финансово-инвестиционной сфере и выбрать будущую специализацию. Для преподавателей это отличная возможность поддерживать высокий уровень финансовой грамотности, отслеживать проходящие на финансовом рынке процессы, чтобы совершенствовать учебные планы и траектории с учетом современных тенденций", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова. Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
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экономика, россия, юрий денисов, московская биржа, мгимо
Экономика, Россия, Юрий Денисов, Московская биржа, МГИМО
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО

Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО, говорится в сообщении торговой площадки.
"3 сентября 2024 года состоялось открытие биржевой лаборатории MOEX Lab при факультете международного бизнеса Московского государственного института международных отношений (МГИМО). ... Открытие биржевой лаборатории является логическим шагом в реализации заключенного между Московской биржей и МГИМО соглашения, которое включает научное-практическое взаимодействие, совместную работу экспертов, партнерство в информационно-аналитической области, а также долгосрочный план совместных мероприятий в научно-исследовательской сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что биржевая лаборатория MOEX Lab - это открытая площадка для студентов, преподавателей, исследователей и экспертов, на которой будут проходить учебные занятия и проводиться научно-аналитические исследования. В лаборатории обеспечен доступ к биржевой информации о ходе торгов с помощью информационно-аналитического терминала MOEX Trade Info.
"Лаборатория, которую мы сегодня открываем, является многофункциональной, и каждый сможет найти здесь что-то интересное и полезное для себя. Для студентов она станет окном в мир биржевой торговли, поможет определиться с карьерой в финансово-инвестиционной сфере и выбрать будущую специализацию. Для преподавателей это отличная возможность поддерживать высокий уровень финансовой грамотности, отслеживать проходящие на финансовом рынке процессы, чтобы совершенствовать учебные планы и траектории с учетом современных тенденций", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова.
Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
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ЭкономикаРоссияЮрий ДенисовМосковская биржаМГИМО
 
 
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