https://ria.ru/20240903/birzha-1970241307.html
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО - РИА Новости, 03.09.2024
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:47
2024-09-03T13:47
2024-09-03T13:47
экономика
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО, говорится в сообщении торговой площадки. "3 сентября 2024 года состоялось открытие биржевой лаборатории MOEX Lab при факультете международного бизнеса Московского государственного института международных отношений (МГИМО). ... Открытие биржевой лаборатории является логическим шагом в реализации заключенного между Московской биржей и МГИМО соглашения, которое включает научное-практическое взаимодействие, совместную работу экспертов, партнерство в информационно-аналитической области, а также долгосрочный план совместных мероприятий в научно-исследовательской сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что биржевая лаборатория MOEX Lab - это открытая площадка для студентов, преподавателей, исследователей и экспертов, на которой будут проходить учебные занятия и проводиться научно-аналитические исследования. В лаборатории обеспечен доступ к биржевой информации о ходе торгов с помощью информационно-аналитического терминала MOEX Trade Info. "Лаборатория, которую мы сегодня открываем, является многофункциональной, и каждый сможет найти здесь что-то интересное и полезное для себя. Для студентов она станет окном в мир биржевой торговли, поможет определиться с карьерой в финансово-инвестиционной сфере и выбрать будущую специализацию. Для преподавателей это отличная возможность поддерживать высокий уровень финансовой грамотности, отслеживать проходящие на финансовом рынке процессы, чтобы совершенствовать учебные планы и траектории с учетом современных тенденций", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова. Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
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экономика, россия, юрий денисов, московская биржа, мгимо
Экономика, Россия, Юрий Денисов, Московская биржа, МГИМО
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО, говорится в сообщении торговой площадки.
"3 сентября 2024 года состоялось открытие биржевой лаборатории MOEX Lab при факультете международного бизнеса Московского государственного института международных отношений (МГИМО). ... Открытие биржевой лаборатории является логическим шагом в реализации заключенного между Московской биржей и МГИМО соглашения, которое включает научное-практическое взаимодействие, совместную работу экспертов, партнерство в информационно-аналитической области, а также долгосрочный план совместных мероприятий в научно-исследовательской сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что биржевая лаборатория MOEX Lab - это открытая площадка для студентов, преподавателей, исследователей и экспертов, на которой будут проходить учебные занятия и проводиться научно-аналитические исследования. В лаборатории обеспечен доступ к биржевой информации о ходе торгов с помощью информационно-аналитического терминала MOEX Trade Info.
"Лаборатория, которую мы сегодня открываем, является многофункциональной, и каждый сможет найти здесь что-то интересное и полезное для себя. Для студентов она станет окном в мир биржевой торговли, поможет определиться с карьерой в финансово-инвестиционной сфере и выбрать будущую специализацию. Для преподавателей это отличная возможность поддерживать высокий уровень финансовой грамотности, отслеживать проходящие на финансовом рынке процессы, чтобы совершенствовать учебные планы и траектории с учетом современных тенденций", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова.
Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.