https://ria.ru/20240903/biryukov-1970167456.html

Бирюков: стартовала реабилитация Перекопского пруда на юго-западе Москвы

Бирюков: стартовала реабилитация Перекопского пруда на юго-западе Москвы - РИА Новости, 03.09.2024

Бирюков: стартовала реабилитация Перекопского пруда на юго-западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Перекопского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:11

2024-09-03T10:11

2024-09-03T10:11

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Перекопского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время этот водоем, расположенный на территории сквера-музея Зюзинской волости между жилыми домами, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились иловые отложения, которые провоцируют цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имеет разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта водоем очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и обустроят зоны биоплато. "В ходе работ удалим 320 кубометров иловых отложений, благодаря чему увеличится средняя глубина. После этого сформируем ложе водоема путем отсыпки песка. Далее приступим к ремонту береговой полосы протяженностью более 200 метров. Согласно проекту, она будет выполнена двумя типами: вертикальная в виде ряжевой стенки из бревен лиственницы и откосная с отсыпкой щебня. Восстановим покрытие эксплуатационной дорожки и лестничных сходов", - уточнил Бирюков. Он отметил, что завершающим этапом станет создание трех зон биоплато общей площадью около 240 квадратных метров, в которые высадят более 4 тысяч водных растений. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

https://realty.ria.ru/20240903/tinao-1969934326.html

https://ria.ru/20240829/moskva-1969236439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы