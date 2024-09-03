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Над Брянской и Калужской областями за ночь сбили два БПЛА
Над Брянской и Калужской областями за ночь сбили два БПЛА - РИА Новости, 03.09.2024
Над Брянской и Калужской областями за ночь сбили два БПЛА
Дежурные средства ПВО в течение ночи сбили по одному беспилотнику над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:03
2024-09-03T07:03
2024-09-03T07:08
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МОСКВА, 3 сент - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в течение ночи сбили по одному беспилотнику над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Калужской областей", - говорится в сообщении.
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калужская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Россия
Над Брянской и Калужской областями за ночь сбили два БПЛА
Минобороны: ПВО ночью сбила над Брянской и Калужской областями два БПЛА ВСУ