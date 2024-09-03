https://ria.ru/20240903/bespilotniki-1970131884.html

Над Брянской и Калужской областями за ночь сбили два БПЛА

Над Брянской и Калужской областями за ночь сбили два БПЛА - РИА Новости, 03.09.2024

Над Брянской и Калужской областями за ночь сбили два БПЛА

Дежурные средства ПВО в течение ночи сбили по одному беспилотнику над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:03

2024-09-03T07:03

2024-09-03T07:08

специальная военная операция на украине

калужская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298580_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_67b20da510e25fdfa6bdcc08416ddc96.jpg

МОСКВА, 3 сент - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в течение ночи сбили по одному беспилотнику над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Калужской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240902/saratov-1969897350.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, россия