Рейтинг@Mail.ru
Над Брянской и Калужской областями за ночь сбили два БПЛА - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 03.09.2024 (обновлено: 07:08 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/bespilotniki-1970131884.html
Над Брянской и Калужской областями за ночь сбили два БПЛА
Над Брянской и Калужской областями за ночь сбили два БПЛА - РИА Новости, 03.09.2024
Над Брянской и Калужской областями за ночь сбили два БПЛА
Дежурные средства ПВО в течение ночи сбили по одному беспилотнику над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:03
2024-09-03T07:08
специальная военная операция на украине
калужская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298580_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_67b20da510e25fdfa6bdcc08416ddc96.jpg
МОСКВА, 3 сент - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в течение ночи сбили по одному беспилотнику над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Калужской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240902/saratov-1969897350.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298580_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_4dfc94805f7725611ca8a4117b34ff65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Россия
Над Брянской и Калужской областями за ночь сбили два БПЛА

Минобороны: ПВО ночью сбила над Брянской и Калужской областями два БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сент - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в течение ночи сбили по одному беспилотнику над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Калужской областей", - говорится в сообщении.
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Пострадавшая при атаке беспилотника в Саратове остается в реанимации
2 сентября, 09:11
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала