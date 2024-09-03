https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970360824.html
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 03.09.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 18.35 мск сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:36
2024-09-03T20:36
2024-09-03T20:41
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 18.35 мск сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Третьего сентября текущего года около 18.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
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