https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970360824.html

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 03.09.2024

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО около 18.35 мск сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T20:36

2024-09-03T20:36

2024-09-03T20:41

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 18.35 мск сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Третьего сентября текущего года около 18.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

курская область

россия

украина

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Наталья Макарова

курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)