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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 03.09.2024
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20:36 03.09.2024 (обновлено: 20:41 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970360824.html
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 03.09.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 18.35 мск сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:36
2024-09-03T20:41
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 18.35 мск сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Третьего сентября текущего года около 18.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
курская область
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курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 18.35 мск сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ.
«
"Третьего сентября текущего года около 18.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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