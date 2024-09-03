https://ria.ru/20240903/belousov-1970294718.html
Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности
Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности - РИА Новости, 03.09.2024
Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:48
2024-09-03T15:48
2024-09-03T15:48
специальная военная операция на украине
россия
курская область
андрей белоусов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило министерство. "Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Андрей Белоусов
Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности
Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности приграничья