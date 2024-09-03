https://ria.ru/20240903/belousov-1970294718.html

Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности

Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности - РИА Новости, 03.09.2024

Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:48

2024-09-03T15:48

2024-09-03T15:48

специальная военная операция на украине

россия

курская область

андрей белоусов

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило министерство. "Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, андрей белоусов