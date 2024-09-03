https://ria.ru/20240903/belousov-1970292014.html

Белоусов обсудил с главами трех областей ситуацию в приграничье

Белоусов обсудил с главами трех областей ситуацию в приграничье - РИА Новости, 03.09.2024

Белоусов обсудил с главами трех областей ситуацию в приграничье

Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с губернаторами Курской, Белгородской и Брянской областей и командующими группировок войск ситуацию в приграничье,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:41

2024-09-03T15:41

2024-09-03T16:12

специальная военная операция на украине

брянская область

российская федерация баскетбола (рфб)

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с губернаторами Курской, Белгородской и Брянской областей и командующими группировок войск ситуацию в приграничье, сообщило во вторник Минобороны РФ о состоявшемся заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий."Министр обороны обсудил с губернаторами трех регионов и командующими группировок войск текущую ситуацию. И заслушал доклады заместителей министра обороны по вопросам материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения, по содействию в организации эвакуации населения", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что Национальный центр управления обороной РФ доложил участникам заседания о ходе решения проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и о реализации дополнительных мер по защите приграничных территорий.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

брянская область

россия

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Наталья Макарова

брянская область, российская федерация баскетбола (рфб), россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)