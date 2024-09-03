https://ria.ru/20240903/belousov-1970292014.html
Белоусов обсудил с главами трех областей ситуацию в приграничье
Белоусов обсудил с главами трех областей ситуацию в приграничье - РИА Новости, 03.09.2024
Белоусов обсудил с главами трех областей ситуацию в приграничье
Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с губернаторами Курской, Белгородской и Брянской областей и командующими группировок войск ситуацию в приграничье,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:41
2024-09-03T15:41
2024-09-03T16:12
специальная военная операция на украине
брянская область
российская федерация баскетбола (рфб)
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с губернаторами Курской, Белгородской и Брянской областей и командующими группировок войск ситуацию в приграничье, сообщило во вторник Минобороны РФ о состоявшемся заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий."Министр обороны обсудил с губернаторами трех регионов и командующими группировок войск текущую ситуацию. И заслушал доклады заместителей министра обороны по вопросам материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения, по содействию в организации эвакуации населения", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что Национальный центр управления обороной РФ доложил участникам заседания о ходе решения проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и о реализации дополнительных мер по защите приграничных территорий.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, российская федерация баскетбола (рфб), россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Российская федерация баскетбола (РФБ), Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов обсудил с главами трех областей ситуацию в приграничье
Белоусов провел совещание с главами Курской, Белгородской и Брянской областей