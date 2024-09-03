https://ria.ru/20240903/belgorod-1970133340.html

Пострадавшие при атаке ВСУ на Белгород дети находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие при атаке ВСУ на Белгород дети находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.09.2024

Пострадавшие при атаке ВСУ на Белгород дети находятся в тяжелом состоянии

Мальчики, пострадавшие в результате атаки ВСУ на Белгород, находятся в тяжелом состоянии, они перевезены в московские больницы, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:27

2024-09-03T07:27

2024-09-03T07:29

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мальчики, пострадавшие в результате атаки ВСУ на Белгород, находятся в тяжелом состоянии, они перевезены в московские больницы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Вчера два мальчика, которые в воскресенье получили очень тяжелые ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины в городе Белгороде, были доставлены в московские клиники, где им оказывается вся необходимая помощь. Состояние пока тяжелое, но как докладывают врачи - стабильное", - сказал губернатор на видео, опубликованном в его Telegram-канале. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240903/postradavshaya-1970133042.html

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины