https://ria.ru/20240903/belgorod-1970133340.html
Пострадавшие при атаке ВСУ на Белгород дети находятся в тяжелом состоянии
Пострадавшие при атаке ВСУ на Белгород дети находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.09.2024
Пострадавшие при атаке ВСУ на Белгород дети находятся в тяжелом состоянии
Мальчики, пострадавшие в результате атаки ВСУ на Белгород, находятся в тяжелом состоянии, они перевезены в московские больницы, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:27
2024-09-03T07:27
2024-09-03T07:29
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мальчики, пострадавшие в результате атаки ВСУ на Белгород, находятся в тяжелом состоянии, они перевезены в московские больницы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Вчера два мальчика, которые в воскресенье получили очень тяжелые ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины в городе Белгороде, были доставлены в московские клиники, где им оказывается вся необходимая помощь. Состояние пока тяжелое, но как докладывают врачи - стабильное", - сказал губернатор на видео, опубликованном в его Telegram-канале. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240903/postradavshaya-1970133042.html
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Пострадавшие при атаке ВСУ на Белгород дети находятся в тяжелом состоянии
Гладков назвал состояние пострадавших при атаке на Белгород мальчиков тяжелым