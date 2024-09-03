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В Байкальске ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 03.09.2024
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09:39 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/bajkalsk-1970154621.html
В Байкальске ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии
В Байкальске ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 03.09.2024
В Байкальске ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии
Режим ЧС введен в Байкальске из-за аварии на канализационно-насосной станции (КНС), воду вернут в течение нескольких часов, приостановлена работа школ и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:39
2024-09-03T09:39
происшествия
байкальск
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ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен в Байкальске из-за аварии на канализационно-насосной станции (КНС), воду вернут в течение нескольких часов, приостановлена работа школ и детсадов, сообщает администрация города. В микрорайоне Гагарина города Байкальска вечером 1 сентября произошла авария на канализационно-насосной станции №1. Подача холодной воды была приостановлена. В понедельник аварийные бригады откачали стоки и перевезли их спецмашинами на действующую КНС для очистки. В соцучреждения и жилые дома, попавшие под отключение, администрацией города была организована доставка воды. Причиной аварии, по словам мэра Байкальска Василия Темгеневского, стал порыв в моторном отсеке. Он отметил, что необходимое оборудование найдено и ведется ремонт. Во вторник в мэрии прошло совещание. "Принято решение: 1. Вести в городе режим "Чрезвычайной ситуации" с 3 сентября до стабильного обеспечения жителей холодной водой и стабильной работы очистных сооружений… В городе приостановлена работа образовательных учреждений и детских садов", - говорится в сообщении на странице администрации в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что ремонт планируется завершить в течение пяти часов.
https://ria.ru/20240828/vladivostok-1968898411.html
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происшествия, байкальск
Происшествия, Байкальск
В Байкальске ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии

В Байкальске ввели режим ЧС из-за аварии на канализационно-насосной станции

© РИА Новости / Дмитрий МакеевРабочий спускается по лестнице
Рабочий спускается по лестнице - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Рабочий спускается по лестнице. Архивное фото
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ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен в Байкальске из-за аварии на канализационно-насосной станции (КНС), воду вернут в течение нескольких часов, приостановлена работа школ и детсадов, сообщает администрация города.
В микрорайоне Гагарина города Байкальска вечером 1 сентября произошла авария на канализационно-насосной станции №1. Подача холодной воды была приостановлена. В понедельник аварийные бригады откачали стоки и перевезли их спецмашинами на действующую КНС для очистки. В соцучреждения и жилые дома, попавшие под отключение, администрацией города была организована доставка воды. Причиной аварии, по словам мэра Байкальска Василия Темгеневского, стал порыв в моторном отсеке. Он отметил, что необходимое оборудование найдено и ведется ремонт. Во вторник в мэрии прошло совещание.
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"Принято решение: 1. Вести в городе режим "Чрезвычайной ситуации" с 3 сентября до стабильного обеспечения жителей холодной водой и стабильной работы очистных сооружений… В городе приостановлена работа образовательных учреждений и детских садов", - говорится в сообщении на странице администрации в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что ремонт планируется завершить в течение пяти часов.
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