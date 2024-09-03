https://ria.ru/20240903/bajkalsk-1970154621.html

В Байкальске ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии

В Байкальске ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 03.09.2024

В Байкальске ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии

Режим ЧС введен в Байкальске из-за аварии на канализационно-насосной станции (КНС), воду вернут в течение нескольких часов, приостановлена работа школ и... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:39

2024-09-03T09:39

2024-09-03T09:39

происшествия

байкальск

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ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен в Байкальске из-за аварии на канализационно-насосной станции (КНС), воду вернут в течение нескольких часов, приостановлена работа школ и детсадов, сообщает администрация города. В микрорайоне Гагарина города Байкальска вечером 1 сентября произошла авария на канализационно-насосной станции №1. Подача холодной воды была приостановлена. В понедельник аварийные бригады откачали стоки и перевезли их спецмашинами на действующую КНС для очистки. В соцучреждения и жилые дома, попавшие под отключение, администрацией города была организована доставка воды. Причиной аварии, по словам мэра Байкальска Василия Темгеневского, стал порыв в моторном отсеке. Он отметил, что необходимое оборудование найдено и ведется ремонт. Во вторник в мэрии прошло совещание. "Принято решение: 1. Вести в городе режим "Чрезвычайной ситуации" с 3 сентября до стабильного обеспечения жителей холодной водой и стабильной работы очистных сооружений… В городе приостановлена работа образовательных учреждений и детских садов", - говорится в сообщении на странице администрации в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что ремонт планируется завершить в течение пяти часов.

https://ria.ru/20240828/vladivostok-1968898411.html

https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960916307.html

байкальск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, байкальск