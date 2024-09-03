https://ria.ru/20240903/bajkalsk-1970154621.html
В Байкальске ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии
В Байкальске ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 03.09.2024
В Байкальске ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии
Режим ЧС введен в Байкальске из-за аварии на канализационно-насосной станции (КНС), воду вернут в течение нескольких часов, приостановлена работа школ и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:39
2024-09-03T09:39
2024-09-03T09:39
происшествия
байкальск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798644106_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_a6035731299303302f236648cca872a4.jpg
ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен в Байкальске из-за аварии на канализационно-насосной станции (КНС), воду вернут в течение нескольких часов, приостановлена работа школ и детсадов, сообщает администрация города. В микрорайоне Гагарина города Байкальска вечером 1 сентября произошла авария на канализационно-насосной станции №1. Подача холодной воды была приостановлена. В понедельник аварийные бригады откачали стоки и перевезли их спецмашинами на действующую КНС для очистки. В соцучреждения и жилые дома, попавшие под отключение, администрацией города была организована доставка воды. Причиной аварии, по словам мэра Байкальска Василия Темгеневского, стал порыв в моторном отсеке. Он отметил, что необходимое оборудование найдено и ведется ремонт. Во вторник в мэрии прошло совещание. "Принято решение: 1. Вести в городе режим "Чрезвычайной ситуации" с 3 сентября до стабильного обеспечения жителей холодной водой и стабильной работы очистных сооружений… В городе приостановлена работа образовательных учреждений и детских садов", - говорится в сообщении на странице администрации в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что ремонт планируется завершить в течение пяти часов.
https://ria.ru/20240828/vladivostok-1968898411.html
https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960916307.html
байкальск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798644106_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_413387954fea54e32148c448e16d5cdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, байкальск
В Байкальске ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии
В Байкальске ввели режим ЧС из-за аварии на канализационно-насосной станции
ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости.
Режим ЧС введен в Байкальске из-за аварии на канализационно-насосной станции (КНС), воду вернут в течение нескольких часов, приостановлена работа школ и детсадов, сообщает
администрация города.
В микрорайоне Гагарина города Байкальска вечером 1 сентября произошла авария на канализационно-насосной станции №1. Подача холодной воды была приостановлена. В понедельник аварийные бригады откачали стоки и перевезли их спецмашинами на действующую КНС для очистки. В соцучреждения и жилые дома, попавшие под отключение, администрацией города была организована доставка воды. Причиной аварии, по словам мэра Байкальска Василия Темгеневского, стал порыв в моторном отсеке. Он отметил, что необходимое оборудование найдено и ведется ремонт. Во вторник в мэрии прошло совещание.
"Принято решение: 1. Вести в городе режим "Чрезвычайной ситуации" с 3 сентября до стабильного обеспечения жителей холодной водой и стабильной работы очистных сооружений… В городе приостановлена работа образовательных учреждений и детских садов", - говорится в сообщении на странице администрации в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что ремонт планируется завершить в течение пяти часов.