https://ria.ru/20240903/avtoturizm-1970193090.html

Программа по развитию автотуризма для МСП запущена в России

Программа по развитию автотуризма для МСП запущена в России - РИА Новости, 03.09.2024

Программа по развитию автотуризма для МСП запущена в России

Корпорация МСП (КМСП) и Минэкономразвития РФ вместе с регионами запустили по поручению президента России специальную программу развития туризма с участием... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:00

2024-09-03T18:00

2024-09-03T19:00

корпорация мсп

россия

александр исаевич

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

твой бизнес

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поддержка бизнеса

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и Минэкономразвития РФ вместе с регионами запустили по поручению президента России специальную программу развития туризма с участием малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает пресс-служба КМСП."Развитие туризма невозможно без качественной инфраструктуры – точек общепита, гостиничных номеров, глемпингов, магазинов, которые расположены в правильных и востребованных локациях. Корпорация МСП и регионы помогут предпринимателям реализовать такие проекты: оценят их параметры, спланируют мероприятия по сопровождению и поддержке, в том числе в части подведения инженерной инфраструктуры, получения разрешений на строительство, оформления участков и привлечения необходимого финансирования", – рассказал на Восточном экономическом форуме министр экономического развития РФ Максим Решетников, его слова приводятся на сайте министерства.Теперь предприниматели, которые готовы открывать новый бизнес на пути следования туристских автомаршрутов, могут изучить потребности в создании сопутствующей инфраструктуры на Цифровой платформе МСП.РФ и там же подать заявку на реализацию инвестпроектов.Предприниматели также могут подобрать доступные объекты недвижимости для создания туристической инфраструктуры и подходящие для своего бизнеса меры поддержки регионов, федеральных ведомств и институтов развития. В настоящее время представлены более 110 федеральных и региональных мер поддержки для туристических МСП и более 420 специальных объектов недвижимости."Мы на постоянной основе будем актуализировать на МСП.РФ всю информацию о потребностях регионов в инфраструктуре, а также доступных земельных участках. После этого мы с регионом поможем его "упаковать" и привлечь банковские средства для строительства. Также планируется интеграция Цифровой платформы и информационных систем Минэкономразвития для публикации сведений об автомобильных туристских маршрутах, что поможет предпринимателям учитывать дополнительные факторы при планировании инвестиционной деятельности", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.По поручению президента по итогам совещания с членами правительства РФ КМСП должна организовать работу по комплексной поддержке и сопровождению инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, включая проекты в сферах автотуризма и гостиничных услуг. Ее ход контролирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", напомнили в корпорации.

https://ria.ru/20240903/msp-1970054488.html

https://ria.ru/20240828/maslo-1968754540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, россия, александр исаевич, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса