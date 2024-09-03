https://ria.ru/20240903/avtobus-1970304249.html

Свыше 460 тысяч поездок совершили на сезонных автобусах в Подмосковье

Свыше 460 тысяч поездок совершили на сезонных автобусах в Подмосковье - РИА Новости, 03.09.2024

Свыше 460 тысяч поездок совершили на сезонных автобусах в Подмосковье

Свыше 460 тысяч поездок совершили пассажиры на сезонных маршрутах, следующих до садовых и дачных товариществ в Подмосковье с начала апреля, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:21

2024-09-03T16:21

2024-09-03T16:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

шатура

орехово-зуево

общественный транспорт

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 460 тысяч поездок совершили пассажиры на сезонных маршрутах, следующих до садовых и дачных товариществ в Подмосковье с начала апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Самым популярным маршрутом стал - №10 "Автостанция-Юбилейное" в Шатуре, на котором зафиксировано 66,7 тысячи поездок. На втором месте среди сезонных маршрутов с показателем в 60 тысяч операций - №51 "Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок" в Орехово-Зуеве. На третьем месте — маршрут №30 "Электрогорск - Алексеево" в Павловском Посаде, на нем зафиксировано 49 тысяч поездок. Сезонные маршруты работают в 30 городских округах Подмосковья до начала ноября. Автобусы доставляют пассажиров от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам. Кроме того, на маршрутах действуют льготы по специальным картам жителей Подмосковья и Москвы.

https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970219504.html

московская область (подмосковье)

шатура

орехово-зуево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), шатура, орехово-зуево, общественный транспорт