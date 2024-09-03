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Свыше 460 тысяч поездок совершили на сезонных автобусах в Подмосковье - РИА Новости, 03.09.2024
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Новости Подмосковья
 
16:21 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/avtobus-1970304249.html
Свыше 460 тысяч поездок совершили на сезонных автобусах в Подмосковье
Свыше 460 тысяч поездок совершили на сезонных автобусах в Подмосковье - РИА Новости, 03.09.2024
Свыше 460 тысяч поездок совершили на сезонных автобусах в Подмосковье
Свыше 460 тысяч поездок совершили пассажиры на сезонных маршрутах, следующих до садовых и дачных товариществ в Подмосковье с начала апреля, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:21
2024-09-03T16:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
шатура
орехово-зуево
общественный транспорт
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 460 тысяч поездок совершили пассажиры на сезонных маршрутах, следующих до садовых и дачных товариществ в Подмосковье с начала апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Самым популярным маршрутом стал - №10 "Автостанция-Юбилейное" в Шатуре, на котором зафиксировано 66,7 тысячи поездок. На втором месте среди сезонных маршрутов с показателем в 60 тысяч операций - №51 "Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок" в Орехово-Зуеве. На третьем месте — маршрут №30 "Электрогорск - Алексеево" в Павловском Посаде, на нем зафиксировано 49 тысяч поездок. Сезонные маршруты работают в 30 городских округах Подмосковья до начала ноября. Автобусы доставляют пассажиров от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам. Кроме того, на маршрутах действуют льготы по специальным картам жителей Подмосковья и Москвы.
https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970219504.html
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московская область (подмосковье), шатура, орехово-зуево, общественный транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шатура, Орехово-Зуево, Общественный транспорт

Свыше 460 тысяч поездок совершили на сезонных автобусах в Подмосковье

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиСвыше 460 тысяч поездок совершили на сезонных автобусах в Подмосковье
Свыше 460 тысяч поездок совершили на сезонных автобусах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Свыше 460 тысяч поездок совершили на сезонных автобусах в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 460 тысяч поездок совершили пассажиры на сезонных маршрутах, следующих до садовых и дачных товариществ в Подмосковье с начала апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Самым популярным маршрутом стал - №10 "Автостанция-Юбилейное" в Шатуре, на котором зафиксировано 66,7 тысячи поездок. На втором месте среди сезонных маршрутов с показателем в 60 тысяч операций - №51 "Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок" в Орехово-Зуеве. На третьем месте — маршрут №30 "Электрогорск - Алексеево" в Павловском Посаде, на нем зафиксировано 49 тысяч поездок.
Сезонные маршруты работают в 30 городских округах Подмосковья до начала ноября. Автобусы доставляют пассажиров от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам.
Кроме того, на маршрутах действуют льготы по специальным картам жителей Подмосковья и Москвы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ШатураОрехово-ЗуевоОбщественный транспорт
 
 
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