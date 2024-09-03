Под Херсоном уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил украинский пункт управления БПЛА под Херсоном
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 3 сен - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В этот раз средствами оптической разведки было обнаружено место предполагаемого запуска БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Незамедлительно в район вылетел дрон разведчиков группировки войск "Днепр". После доразведки цели, артиллеристам были переданы точные координаты временного пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника, размещенного в заброшенном здании. Из-за значительного расстояния до цели к ее уничтожению был привлечен расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б". В результате точной работы расчета цель была уничтожена, что подтвердилось средствами объективного контроля", - сообщили в оборонном ведомстве.
Для противодействия дронам противника артиллеристы работают совместно с подразделениями ПВО. Итогом слаженной совместной работы разведчиков, подразделений ПВО и артиллеристов становится множество уничтоженных военных объектов противника. При этом расчеты и само орудие остаются в строю.