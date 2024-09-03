https://ria.ru/20240903/artilleristy-1970125365.html

Под Херсоном уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Под Херсоном уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 03.09.2024

Под Херсоном уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии на правом берегу... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T05:11

2024-09-03T05:11

2024-09-03T05:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 3 сен - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В этот раз средствами оптической разведки было обнаружено место предполагаемого запуска БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Незамедлительно в район вылетел дрон разведчиков группировки войск "Днепр". После доразведки цели, артиллеристам были переданы точные координаты временного пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника, размещенного в заброшенном здании. Из-за значительного расстояния до цели к ее уничтожению был привлечен расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б". В результате точной работы расчета цель была уничтожена, что подтвердилось средствами объективного контроля", - сообщили в оборонном ведомстве. Для противодействия дронам противника артиллеристы работают совместно с подразделениями ПВО. Итогом слаженной совместной работы разведчиков, подразделений ПВО и артиллеристов становится множество уничтоженных военных объектов противника. При этом расчеты и само орудие остаются в строю.

https://ria.ru/20240903/desantniki-1970125191.html

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россия, вооруженные силы украины