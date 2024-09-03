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Армия Израиля зафиксировала запуск нескольких снарядов из Ливана - РИА Новости, 03.09.2024
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16:55 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/armija-1970312970.html
Армия Израиля зафиксировала запуск нескольких снарядов из Ливана
Армия Израиля зафиксировала запуск нескольких снарядов из Ливана - РИА Новости, 03.09.2024
Армия Израиля зафиксировала запуск нескольких снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск нескольких снарядов с территории Ливана по северу Израиля, один из снарядов упал в районе поселения Араб... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:55
2024-09-03T16:55
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск нескольких снарядов с территории Ливана по северу Израиля, один из снарядов упал в районе поселения Араб аль-Арамше, сообщила во вторник пресс-служба армии. "За последний час было обнаружено несколько снарядов, выпущенных из Ливана. Падение снаряда было зафиксировано в районе Араб аль-Арамше, пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии. В пресс-службе также добавили, что ранее во вторник был нанесен авиаудар по зданию в районе Маркаба на юге Ливана, где, по данным военных, скрывался боец ливанского шиитского движения "Хезболлах". Дополнительный авиаудар был нанесен по объекту военной инфраструктуры "Хезболлах" в районе Рихан на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля зафиксировала запуск нескольких снарядов из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал запуск нескольких снарядов из Ливана по северу Израиля

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские полицейские на месте падения перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана
Израильские полицейские на месте падения перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские полицейские на месте падения перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск нескольких снарядов с территории Ливана по северу Израиля, один из снарядов упал в районе поселения Араб аль-Арамше, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"За последний час было обнаружено несколько снарядов, выпущенных из Ливана. Падение снаряда было зафиксировано в районе Араб аль-Арамше, пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии.
В пресс-службе также добавили, что ранее во вторник был нанесен авиаудар по зданию в районе Маркаба на юге Ливана, где, по данным военных, скрывался боец ливанского шиитского движения "Хезболлах". Дополнительный авиаудар был нанесен по объекту военной инфраструктуры "Хезболлах" в районе Рихан на юге Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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