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Американский "проект Украина" принес огромные жертвы, сообщил Антонов - РИА Новости, 03.09.2024
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01:38 03.09.2024 (обновлено: 03:59 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/antonov-1970113956.html
Американский "проект Украина" принес огромные жертвы, сообщил Антонов
Американский "проект Украина" принес огромные жертвы, сообщил Антонов - РИА Новости, 03.09.2024
Американский "проект Украина" принес огромные жертвы, сообщил Антонов
Американский "проект Украина" принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа, но Россия справится с этим вызовом, сообщил посол РФ в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T01:38
2024-09-03T03:59
анатолий антонов
нато
вооруженные силы украины
сергей лавров
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Американский "проект Украина" принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа, но Россия справится с этим вызовом, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Американский "проект Украина" принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа", - заявил он журналистам. Антонов добавил, что в США никого не смущают поступающие из Курской, Белгородской областей данные о все новых потерях среди российских граждан, разрушенных прямой наводкой - в том числе при помощи американского оружия - домах, больницах, мостах. "Чиновники игнорируют очевидные факты зверств неонацистов - убийства, глумление над пленными и простыми местными жителями", - указал глава российской дипмиссии. Он также отметил цинизм и "двойные" стандарты со стороны США, где в частности молчат о разрушении церквей и отсутствует реакция на уничтожение храмов Свято-Николаевского монастыря. Как подчеркнул дипломат, нет никаких сомнений в том, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи специальной военной операции будут полностью выполнены. "Выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов. Местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ", - сказал он, резюмировав, что судьба оборудования и оружия, поступающего Киеву из США, очевидна, поскольку оно будет уничтожено. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240903/antonov-1970113788.html
https://ria.ru/20240831/ssha-1969617964.html
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анатолий антонов, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров, россия, украина, сша, f-16
Анатолий Антонов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Россия, Украина, США, F-16
Американский "проект Украина" принес огромные жертвы, сообщил Антонов

Антонов: американский "проект Украина" принес огромные жертвы славянскому народу

© Фото : Посольство России в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Посольство России в США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Американский "проект Украина" принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа, но Россия справится с этим вызовом, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Американский "проект Украина" принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа", - заявил он журналистам.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
США не смогут отсидеться при эскалации ситуации на Украине, заявил Антонов
01:36
Антонов добавил, что в США никого не смущают поступающие из Курской, Белгородской областей данные о все новых потерях среди российских граждан, разрушенных прямой наводкой - в том числе при помощи американского оружия - домах, больницах, мостах.
"Чиновники игнорируют очевидные факты зверств неонацистов - убийства, глумление над пленными и простыми местными жителями", - указал глава российской дипмиссии.
Он также отметил цинизм и "двойные" стандарты со стороны США, где в частности молчат о разрушении церквей и отсутствует реакция на уничтожение храмов Свято-Николаевского монастыря.
Как подчеркнул дипломат, нет никаких сомнений в том, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи специальной военной операции будут полностью выполнены.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Антонов прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США
31 августа, 02:02
"Выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов. Местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ", - сказал он, резюмировав, что судьба оборудования и оружия, поступающего Киеву из США, очевидна, поскольку оно будет уничтожено.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Антонов отреагировал на новые антироссийские санкции со стороны США
24 августа, 04:13
 
Анатолий АнтоновНАТОВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровРоссияУкраинаСШАF-16
 
 
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