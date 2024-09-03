Американский "проект Украина" принес огромные жертвы, сообщил Антонов
Антонов: американский "проект Украина" принес огромные жертвы славянскому народу
© Фото : Посольство России в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
© Фото : Посольство России в США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Американский "проект Украина" принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа, но Россия справится с этим вызовом, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Американский "проект Украина" принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа", - заявил он журналистам.
Антонов добавил, что в США никого не смущают поступающие из Курской, Белгородской областей данные о все новых потерях среди российских граждан, разрушенных прямой наводкой - в том числе при помощи американского оружия - домах, больницах, мостах.
"Чиновники игнорируют очевидные факты зверств неонацистов - убийства, глумление над пленными и простыми местными жителями", - указал глава российской дипмиссии.
Он также отметил цинизм и "двойные" стандарты со стороны США, где в частности молчат о разрушении церквей и отсутствует реакция на уничтожение храмов Свято-Николаевского монастыря.
Как подчеркнул дипломат, нет никаких сомнений в том, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи специальной военной операции будут полностью выполнены.
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