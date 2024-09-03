https://ria.ru/20240903/antonov-1970113956.html

Американский "проект Украина" принес огромные жертвы, сообщил Антонов

Американский "проект Украина" принес огромные жертвы, сообщил Антонов - РИА Новости, 03.09.2024

Американский "проект Украина" принес огромные жертвы, сообщил Антонов

Американский "проект Украина" принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа, но Россия справится с этим вызовом, сообщил посол РФ в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T01:38

2024-09-03T01:38

2024-09-03T03:59

анатолий антонов

нато

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Американский "проект Украина" принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа, но Россия справится с этим вызовом, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Американский "проект Украина" принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа", - заявил он журналистам. Антонов добавил, что в США никого не смущают поступающие из Курской, Белгородской областей данные о все новых потерях среди российских граждан, разрушенных прямой наводкой - в том числе при помощи американского оружия - домах, больницах, мостах. "Чиновники игнорируют очевидные факты зверств неонацистов - убийства, глумление над пленными и простыми местными жителями", - указал глава российской дипмиссии. Он также отметил цинизм и "двойные" стандарты со стороны США, где в частности молчат о разрушении церквей и отсутствует реакция на уничтожение храмов Свято-Николаевского монастыря. Как подчеркнул дипломат, нет никаких сомнений в том, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи специальной военной операции будут полностью выполнены. "Выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов. Местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ", - сказал он, резюмировав, что судьба оборудования и оружия, поступающего Киеву из США, очевидна, поскольку оно будет уничтожено. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240903/antonov-1970113788.html

https://ria.ru/20240831/ssha-1969617964.html

https://ria.ru/20240824/antonov-1968189949.html

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анатолий антонов, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров, россия, украина, сша, f-16