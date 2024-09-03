https://ria.ru/20240903/antonov-1970113632.html
Антонов назвал обещание, которое могли получить в США украинские чиновники
Антонов назвал обещание, которое могли получить в США украинские чиновники - РИА Новости, 03.09.2024
Антонов назвал обещание, которое могли получить в США украинские чиновники
Украинские чиновники в ходе визита в США в конце августа могли получить от американских властей дополнительные обещания в поддержке военных действий против... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T01:32
2024-09-03T01:32
2024-09-03T01:32
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Украинские чиновники в ходе визита в США в конце августа могли получить от американских властей дополнительные обещания в поддержке военных действий против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Не исключаю, что и в этот раз представители киевского режима получили дополнительные обещания в поддержке военных действий против России. Уверен, что в будущем все это будет оформлено в виде очередного "пакета" поставок вооружений Украине", - сообщил он журналистам. Антонов добавил, что представители киевского режима приезжали в Вашингтон за "подачками". "Выклянчивали ракеты, боеприпасы, деньги. Настраивали официоз на ужесточение политики в отношении нашей страны. Нашли здесь полную поддержку", - подчеркнул глава российской дипмиссии. Он отметил, что "циничная" цель Вашингтона остается прежней и заключается в том, чтобы навредить России с помощью своего оружия, которое вкладывается в украинские руки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240902/sikorskiy-1969892697.html
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россия, вашингтон (штат), украина, анатолий антонов, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Украина, Анатолий Антонов, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Антонов назвал обещание, которое могли получить в США украинские чиновники
Антонов: украинские чиновники могли получить в США поддержку действий против РФ
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Украинские чиновники в ходе визита в США в конце августа могли получить от американских властей дополнительные обещания в поддержке военных действий против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Не исключаю, что и в этот раз представители киевского режима получили дополнительные обещания в поддержке военных действий против России. Уверен, что в будущем все это будет оформлено в виде очередного "пакета" поставок вооружений Украине", - сообщил он журналистам.
Антонов добавил, что представители киевского режима приезжали в Вашингтон за "подачками".
"Выклянчивали ракеты, боеприпасы, деньги. Настраивали официоз на ужесточение политики в отношении нашей страны. Нашли здесь полную поддержку", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
Он отметил, что "циничная" цель Вашингтона остается прежней и заключается в том, чтобы навредить России с помощью своего оружия, которое вкладывается в украинские руки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине
мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.