https://ria.ru/20240903/anapa-1970314176.html

В Анапе задержали одного из участников массовой драки с аниматорами

В Анапе задержали одного из участников массовой драки с аниматорами - РИА Новости, 03.09.2024

В Анапе задержали одного из участников массовой драки с аниматорами

Один из участников массовой потасовки в Анапе задержан на улице города-курорта и доставлен в отдел полиции, местонахождение еще двух установлено, сообщили в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:01

2024-09-03T17:01

2024-09-03T17:13

происшествия

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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Один из участников массовой потасовки в Анапе задержан на улице города-курорта и доставлен в отдел полиции, местонахождение еще двух установлено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. О нападении на аниматоров на Пионерском проспекте в Анапе во вторник сообщил краевой СК. Предварительно установлено, что толпа мужчин напала на аниматоров из-за отказа одной из девушек познакомиться с местным жителем. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". "Одного участника конфликта в городе Анапе задержали на улице и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Местонахождение еще двоих участников потасовки установлено. Проводятся мероприятия по их задержанию", - говорится в Telegram-канале краевого главка МВД. Как уточняют правоохранители, задержанным оказался 28-летний житель Дагестана. Он пояснил полицейским, что находился на рабочем месте, увидел драку и бросился разнимать, после почувствовал удар в спину, затем началась потасовка. Участие в самой драке мужчина не признал, объяснив это желанием помочь. В пресс-службе ведомства утонили РИА Новости, что все участники потасовки живы, один из них находится в больнице.

https://ria.ru/20240901/draka-1969858615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия