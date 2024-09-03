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В Анапе задержали одного из участников массовой драки с аниматорами - РИА Новости, 03.09.2024
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17:01 03.09.2024 (обновлено: 17:13 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/anapa-1970314176.html
В Анапе задержали одного из участников массовой драки с аниматорами
В Анапе задержали одного из участников массовой драки с аниматорами - РИА Новости, 03.09.2024
В Анапе задержали одного из участников массовой драки с аниматорами
Один из участников массовой потасовки в Анапе задержан на улице города-курорта и доставлен в отдел полиции, местонахождение еще двух установлено, сообщили в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:01
2024-09-03T17:13
происшествия
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Один из участников массовой потасовки в Анапе задержан на улице города-курорта и доставлен в отдел полиции, местонахождение еще двух установлено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. О нападении на аниматоров на Пионерском проспекте в Анапе во вторник сообщил краевой СК. Предварительно установлено, что толпа мужчин напала на аниматоров из-за отказа одной из девушек познакомиться с местным жителем. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". "Одного участника конфликта в городе Анапе задержали на улице и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Местонахождение еще двоих участников потасовки установлено. Проводятся мероприятия по их задержанию", - говорится в Telegram-канале краевого главка МВД. Как уточняют правоохранители, задержанным оказался 28-летний житель Дагестана. Он пояснил полицейским, что находился на рабочем месте, увидел драку и бросился разнимать, после почувствовал удар в спину, затем началась потасовка. Участие в самой драке мужчина не признал, объяснив это желанием помочь. В пресс-службе ведомства утонили РИА Новости, что все участники потасовки живы, один из них находится в больнице.
https://ria.ru/20240901/draka-1969858615.html
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происшествия
Происшествия
В Анапе задержали одного из участников массовой драки с аниматорами

В Анапе задержали одного из участников массовой драки

© 23 МВД/TelegramОдин из участников массовой потасовки в Анапе в отделе полиции
Один из участников массовой потасовки в Анапе в отделе полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© 23 МВД/Telegram
Один из участников массовой потасовки в Анапе в отделе полиции
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Один из участников массовой потасовки в Анапе задержан на улице города-курорта и доставлен в отдел полиции, местонахождение еще двух установлено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
О нападении на аниматоров на Пионерском проспекте в Анапе во вторник сообщил краевой СК. Предварительно установлено, что толпа мужчин напала на аниматоров из-за отказа одной из девушек познакомиться с местным жителем. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
"Одного участника конфликта в городе Анапе задержали на улице и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Местонахождение еще двоих участников потасовки установлено. Проводятся мероприятия по их задержанию", - говорится в Telegram-канале краевого главка МВД.
Как уточняют правоохранители, задержанным оказался 28-летний житель Дагестана. Он пояснил полицейским, что находился на рабочем месте, увидел драку и бросился разнимать, после почувствовал удар в спину, затем началась потасовка. Участие в самой драке мужчина не признал, объяснив это желанием помочь.
В пресс-службе ведомства утонили РИА Новости, что все участники потасовки живы, один из них находится в больнице.
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