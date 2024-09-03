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В Анапе полиция возбудила дело после нападения на аниматоров - РИА Новости, 03.09.2024
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13:03 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/anapa-1970221709.html
В Анапе полиция возбудила дело после нападения на аниматоров
В Анапе полиция возбудила дело после нападения на аниматоров - РИА Новости, 03.09.2024
В Анапе полиция возбудила дело после нападения на аниматоров
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как в Анапе толпа мужчин напала на аниматоров, сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:03
2024-09-03T13:03
происшествия
анапа
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как в Анапе толпа мужчин напала на аниматоров, сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю. Как заявляют кубанские следователи, инцидент произошел 3 сентября на Пионерском проспекте в Анапе. Группа мужчин, находясь возле одного из кафе, якобы напала на аниматоров после того, как одна из них отказалась от знакомства с местным жителем. "По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Константиновича Маслова следственным отделом по городу Анапа по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале СУСК. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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происшествия, анапа, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Анапа, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Анапе полиция возбудила дело после нападения на аниматоров

СК возбудил дело о хулиганстве после нападения на аниматоров в Анапе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как в Анапе толпа мужчин напала на аниматоров, сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю.
Как заявляют кубанские следователи, инцидент произошел 3 сентября на Пионерском проспекте в Анапе. Группа мужчин, находясь возле одного из кафе, якобы напала на аниматоров после того, как одна из них отказалась от знакомства с местным жителем.
"По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Константиновича Маслова следственным отделом по городу Анапа по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияАнапаРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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