https://ria.ru/20240903/anapa-1970221709.html

В Анапе полиция возбудила дело после нападения на аниматоров

В Анапе полиция возбудила дело после нападения на аниматоров - РИА Новости, 03.09.2024

В Анапе полиция возбудила дело после нападения на аниматоров

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как в Анапе толпа мужчин напала на аниматоров, сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:03

2024-09-03T13:03

2024-09-03T13:03

происшествия

анапа

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как в Анапе толпа мужчин напала на аниматоров, сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю. Как заявляют кубанские следователи, инцидент произошел 3 сентября на Пионерском проспекте в Анапе. Группа мужчин, находясь возле одного из кафе, якобы напала на аниматоров после того, как одна из них отказалась от знакомства с местным жителем. "По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Константиновича Маслова следственным отделом по городу Анапа по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале СУСК. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240830/delo-1969594019.html

анапа

россия

краснодарский край

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происшествия, анапа, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)