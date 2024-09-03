https://ria.ru/20240903/aktsiya-1970298828.html
В Москве у метро "Автозаводская" прошла акция памяти о жертвах терактов
В Москве у метро "Автозаводская" прошла акция памяти о жертвах терактов - РИА Новости, 03.09.2024
В Москве у метро "Автозаводская" прошла акция памяти о жертвах терактов
Акцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, провели рядом со станцией московского метро "Автозаводская", в небо выпустили белых голубей,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:03
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, провели рядом со станцией московского метро "Автозаводская", в небо выпустили белых голубей, передает корреспондент РИА Новости. В ходе акции в память о жертвах террористических актов прошла минута молчания. Участники вспомнили многие теракты, которые произошли в России за последние десятилетия. Перед входом на станцию метро "Автозаводская" в небо выпустили белых голубей – символ мира. В памятной акции приняли участие, представители молодежных палат Южного административного округа, власти ЮАО, школьники и просто неравнодушные москвичи. Позже кадеты возложили цветы к памятной табличке со списком жертв террористического акта, размещенной на станции метро Москвы "Автозаводская". К ним также присоединились участники акции. В 8.32 утра 6 февраля 2004 года, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Сразу после взрыва во втором вагоне начался пожар пятой (самой высокой) степени сложности. Третий вагон оказался сдавлен взрывной волной, отразившейся от стен тоннеля. Тогда в результате теракта погибли 42 человека (в том числе сам террорист), еще 250 человек пострадали. Третьего сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
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общество, россия, москва, беслан
Общество, Россия, Москва, Беслан
В Москве у метро "Автозаводская" прошла акция памяти о жертвах терактов
Возле станции метро "Автозаводская" провели акцию в память о жертвах терактов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, провели рядом со станцией московского метро "Автозаводская", в небо выпустили белых голубей, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе акции в память о жертвах террористических актов прошла минута молчания. Участники вспомнили многие теракты, которые произошли в России
за последние десятилетия. Перед входом на станцию метро "Автозаводская" в небо выпустили белых голубей – символ мира.
В памятной акции приняли участие, представители молодежных палат Южного административного округа, власти ЮАО, школьники и просто неравнодушные москвичи.
Позже кадеты возложили цветы к памятной табличке со списком жертв террористического акта, размещенной на станции метро Москвы
"Автозаводская". К ним также присоединились участники акции.
В 8.32 утра 6 февраля 2004 года, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Сразу после взрыва во втором вагоне начался пожар пятой (самой высокой) степени сложности. Третий вагон оказался сдавлен взрывной волной, отразившейся от стен тоннеля. Тогда в результате теракта погибли 42 человека (в том числе сам террорист), еще 250 человек пострадали.
Третьего сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане
(Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.