https://ria.ru/20240902/zhurnalisty-1969882136.html

Путин объяснил, почему Запад развернул травлю российских журналистов

Путин объяснил, почему Запад развернул травлю российских журналистов - РИА Новости, 02.09.2024

Путин объяснил, почему Запад развернул травлю российских журналистов

Запад развернул откровенную травлю российских журналистов, пытаясь спрятаться от правдивой информации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:31

2024-09-02T05:31

2024-09-02T05:31

владимир путин

россия

монголия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Запад развернул откровенную травлю российских журналистов, пытаясь спрятаться от правдивой информации, заявил президент России Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", в котором рассказал о том, как западные страны чинят препоны работающим там российским журналистам и вводят цензуру против СМИ России. "Для того, чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20240902/putin-1969881374.html

россия

монголия

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2024

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владимир путин, россия, монголия