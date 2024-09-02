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Путин рассказал о проблемах российских журналистов, работающих на Западе - РИА Новости, 02.09.2024
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05:17 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/zhurnalisty-1969881242.html
Путин рассказал о проблемах российских журналистов, работающих на Западе
Путин рассказал о проблемах российских журналистов, работающих на Западе - РИА Новости, 02.09.2024
Путин рассказал о проблемах российских журналистов, работающих на Западе
Запад чинит различные препоны для журналистов РФ, которые там работают, и вводит цензуру против российских СМИ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:17
2024-09-02T05:17
владимир путин
россия
монголия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Запад чинит различные препоны для журналистов РФ, которые там работают, и вводит цензуру против российских СМИ, сообщил президент России Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор". "Практически во всех западных странах, где пытаются работать наши журналисты, им чинят различные препоны, запрещаются российские телеканалы, вводится прямая цензура против наших СМИ, информационных интернет-ресурсов", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20240902/putin-1969877651.html
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владимир путин, россия, монголия
Владимир Путин, Россия, Монголия
Путин рассказал о проблемах российских журналистов, работающих на Западе

Путин: Запад чинит различные препоны для работающих там журналистов из России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Запад чинит различные препоны для журналистов РФ, которые там работают, и вводит цензуру против российских СМИ, сообщил президент России Владимир Путин.
В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Свободу российских СМИ твердо гарантирует Конституция, отметил Путин
04:19
"Практически во всех западных странах, где пытаются работать наши журналисты, им чинят различные препоны, запрещаются российские телеканалы, вводится прямая цензура против наших СМИ, информационных интернет-ресурсов", - сообщил Путин.
 
Владимир ПутинРоссияМонголия
 
 
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