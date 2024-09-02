https://ria.ru/20240902/zaharova-1970103425.html

Захарова отреагировала на сообщения о конфискации в США самолета Мадуро

Захарова отреагировала на сообщения о конфискации в США самолета Мадуро - РИА Новости, 02.09.2024

Захарова отреагировала на сообщения о конфискации в США самолета Мадуро

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения о конфискации США борта президента Венесуэлы Николаса Мадуро. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T22:29

2024-09-02T22:29

2024-09-02T22:29

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сша

венесуэла

россия

мария захарова

николас мадуро

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения о конфискации США борта президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В своем Telegram-канале Захарова написала, со ссылкой на CNN "власти CША конфисковали "борт №1" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, решив, что лайнер был приобретен в нарушение американских санкций, сообщают источники. Самолет стоимостью $13 миллионов в последние месяцы находился в Доминиканской республике, США отогнали его во Флориду". Реагируя на это, Захарова указала, что "если это подтвердится, то, не исключаю, что затем американские "мистер смиты" засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо #2 и начнут опять возить по миру, выдавая за "президента Венесуэлы".

https://ria.ru/20240811/maduro-1965513261.html

сша

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, венесуэла, россия, мария захарова, николас мадуро, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)