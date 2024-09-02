https://ria.ru/20240902/zaharova-1970103425.html
Захарова отреагировала на сообщения о конфискации в США самолета Мадуро
Захарова отреагировала на сообщения о конфискации в США самолета Мадуро - РИА Новости, 02.09.2024
Захарова отреагировала на сообщения о конфискации в США самолета Мадуро
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения о конфискации США борта президента Венесуэлы Николаса Мадуро. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:29
2024-09-02T22:29
2024-09-02T22:29
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мария захарова
николас мадуро
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения о конфискации США борта президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В своем Telegram-канале Захарова написала, со ссылкой на CNN "власти CША конфисковали "борт №1" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, решив, что лайнер был приобретен в нарушение американских санкций, сообщают источники. Самолет стоимостью $13 миллионов в последние месяцы находился в Доминиканской республике, США отогнали его во Флориду". Реагируя на это, Захарова указала, что "если это подтвердится, то, не исключаю, что затем американские "мистер смиты" засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо #2 и начнут опять возить по миру, выдавая за "президента Венесуэлы".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, США, Венесуэла, Россия, Мария Захарова, Николас Мадуро, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова отреагировала на сообщения о конфискации в США самолета Мадуро
Захарова не исключила, что США передадут Гуайдо конфискованный самолет Мадуро