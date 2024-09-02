https://ria.ru/20240902/zaderzhanie-1970080327.html
В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек
В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек - РИА Новости, 03.09.2024
В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве трех и ранении двух человек в Вологодской области, сообщило региональное управление... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-02T19:22
2024-09-02T19:22
2024-09-03T04:00
происшествия
россия
вологодская область
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве трех и ранении двух человек в Вологодской области, сообщило региональное управление Следственного комитета."В Вологде задержаны двое подозреваемых в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных в поселке Рубцово", — говорится в заявлении.Сейчас сотрудники ведомства продолжают следственные действия.Утром 2 сентября на территории земельного участка в поселке Рубцово в Вологодском округе нашли тела трех человек с признаками насильственной смерти, а также мужчину и женщину со множественными телесными повреждениями. Пострадавших доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20240813/peterburg-1965963560.html
россия
вологодская область
вологда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, вологодская область, вологда, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Вологодская область, Вологда, Следственный комитет России (СК РФ)
В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек
Под Вологдой задержали двух подозреваемых в тройном убийстве