https://ria.ru/20240902/zaderzhanie-1970080327.html

В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек

В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек - РИА Новости, 03.09.2024

В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве трех и ранении двух человек в Вологодской области, сообщило региональное управление... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-02T19:22

2024-09-02T19:22

2024-09-03T04:00

происшествия

россия

вологодская область

вологда

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве трех и ранении двух человек в Вологодской области, сообщило региональное управление Следственного комитета."В Вологде задержаны двое подозреваемых в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных в поселке Рубцово", — говорится в заявлении.Сейчас сотрудники ведомства продолжают следственные действия.Утром 2 сентября на территории земельного участка в поселке Рубцово в Вологодском округе нашли тела трех человек с признаками насильственной смерти, а также мужчину и женщину со множественными телесными повреждениями. Пострадавших доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20240813/peterburg-1965963560.html

россия

вологодская область

вологда

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, вологодская область, вологда, следственный комитет россии (ск рф)