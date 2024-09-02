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В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек - РИА Новости, 03.09.2024
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19:22 02.09.2024 (обновлено: 04:00 03.09.2024)
https://ria.ru/20240902/zaderzhanie-1970080327.html
В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек
В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек - РИА Новости, 03.09.2024
В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве трех и ранении двух человек в Вологодской области, сообщило региональное управление... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-02T19:22
2024-09-03T04:00
происшествия
россия
вологодская область
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве трех и ранении двух человек в Вологодской области, сообщило региональное управление Следственного комитета.&quot;В Вологде задержаны двое подозреваемых в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных в поселке Рубцово&quot;, — говорится в заявлении.Сейчас сотрудники ведомства продолжают следственные действия.Утром 2 сентября на территории земельного участка в поселке Рубцово в Вологодском округе нашли тела трех человек с признаками насильственной смерти, а также мужчину и женщину со множественными телесными повреждениями. Пострадавших доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20240813/peterburg-1965963560.html
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происшествия, россия, вологодская область, вологда, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Вологодская область, Вологда, Следственный комитет России (СК РФ)
В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек

Под Вологдой задержали двух подозреваемых в тройном убийстве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве трех и ранении двух человек в Вологодской области, сообщило региональное управление Следственного комитета.
«

Вологде задержаны двое подозреваемых в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных в поселке Рубцово", — говорится в заявлении.

Сейчас сотрудники ведомства продолжают следственные действия.
Утром 2 сентября на территории земельного участка в поселке Рубцово в Вологодском округе нашли тела трех человек с признаками насильственной смерти, а также мужчину и женщину со множественными телесными повреждениями. Пострадавших доставили в больницу.
Следователи возбудили уголовное дело.
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ПроисшествияРоссияВологодская областьВологдаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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