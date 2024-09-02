https://ria.ru/20240902/zaderzhanie-1969991641.html

В Подмосковье задержали мужчину, избившего таксиста

В Подмосковье задержали мужчину, избившего таксиста - РИА Новости, 02.09.2024

В Подмосковье задержали мужчину, избившего таксиста

Мужчина, избивший таксиста в Подмосковье из-за нежелания платить за проезд, задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:43

2024-09-02T14:43

2024-09-02T14:43

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

алексин

ирина волк

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мужчина, избивший таксиста в Подмосковье из-за нежелания платить за проезд, задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее прокуратура Московской области сообщала, что 30 августа пассажир такси после завершения поездки по указанному им адресу в Подмосковье, не желая оплачивать проезд, вышел из автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. "Мои коллеги из ОМВД России по городу Алексину Тульской области во взаимодействии с сотрудниками МУ МВД России "Люберецкое" Московской области установили личность подозреваемого в нападении на таксиста в Подмосковье и задержали его", - написала Волк в Telegram-канале. Она также отметила, что ранее неоднократно судимый мужчина передан в следственные органы. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий добавила, что по факту неоплаты проезда такси возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. "В рамках расследования уголовного по подозрению в хулиганских действиях, совершенных в отношении 30-летнего водителя такси (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ), задержан уроженец Кавказа 1994 года рождения... В настоящее время с задержанным работает следователь. В ближайшее время ему предъявят обвинение и по ходатайству следствия судом будет избрана мера пресечения", - сказала журналистам Врадий.

https://ria.ru/20240427/taksist-1942746071.html

https://ria.ru/20240820/taksi-1967302380.html

московская область (подмосковье)

россия

алексин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, алексин, ирина волк, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)