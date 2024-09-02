В Подмосковье задержали мужчину, избившего таксиста
В Подмосковье задержали пассажира, избившего таксиста из-за нежелания платить
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мужчина, избивший таксиста в Подмосковье из-за нежелания платить за проезд, задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее прокуратура Московской области сообщала, что 30 августа пассажир такси после завершения поездки по указанному им адресу в Подмосковье, не желая оплачивать проезд, вышел из автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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"Мои коллеги из ОМВД России по городу Алексину Тульской области во взаимодействии с сотрудниками МУ МВД России "Люберецкое" Московской области установили личность подозреваемого в нападении на таксиста в Подмосковье и задержали его", - написала Волк в Telegram-канале.
Она также отметила, что ранее неоднократно судимый мужчина передан в следственные органы.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий добавила, что по факту неоплаты проезда такси возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
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"В рамках расследования уголовного по подозрению в хулиганских действиях, совершенных в отношении 30-летнего водителя такси (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ), задержан уроженец Кавказа 1994 года рождения... В настоящее время с задержанным работает следователь. В ближайшее время ему предъявят обвинение и по ходатайству следствия судом будет избрана мера пресечения", - сказала журналистам Врадий.
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