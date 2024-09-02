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В Подмосковье задержали мужчину, избившего таксиста - РИА Новости, 02.09.2024
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14:43 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/zaderzhanie-1969991641.html
В Подмосковье задержали мужчину, избившего таксиста
В Подмосковье задержали мужчину, избившего таксиста - РИА Новости, 02.09.2024
В Подмосковье задержали мужчину, избившего таксиста
Мужчина, избивший таксиста в Подмосковье из-за нежелания платить за проезд, задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:43
2024-09-02T14:43
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
алексин
ирина волк
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мужчина, избивший таксиста в Подмосковье из-за нежелания платить за проезд, задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее прокуратура Московской области сообщала, что 30 августа пассажир такси после завершения поездки по указанному им адресу в Подмосковье, не желая оплачивать проезд, вышел из автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. "Мои коллеги из ОМВД России по городу Алексину Тульской области во взаимодействии с сотрудниками МУ МВД России "Люберецкое" Московской области установили личность подозреваемого в нападении на таксиста в Подмосковье и задержали его", - написала Волк в Telegram-канале. Она также отметила, что ранее неоднократно судимый мужчина передан в следственные органы. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий добавила, что по факту неоплаты проезда такси возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. "В рамках расследования уголовного по подозрению в хулиганских действиях, совершенных в отношении 30-летнего водителя такси (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ), задержан уроженец Кавказа 1994 года рождения... В настоящее время с задержанным работает следователь. В ближайшее время ему предъявят обвинение и по ходатайству следствия судом будет избрана мера пресечения", - сказала журналистам Врадий.
https://ria.ru/20240427/taksist-1942746071.html
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московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, алексин, ирина волк, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Алексин, Ирина Волк, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали мужчину, избившего таксиста

В Подмосковье задержали пассажира, избившего таксиста из-за нежелания платить

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Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мужчина, избивший таксиста в Подмосковье из-за нежелания платить за проезд, задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее прокуратура Московской области сообщала, что 30 августа пассажир такси после завершения поездки по указанному им адресу в Подмосковье, не желая оплачивать проезд, вышел из автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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"Мои коллеги из ОМВД России по городу Алексину Тульской области во взаимодействии с сотрудниками МУ МВД России "Люберецкое" Московской области установили личность подозреваемого в нападении на таксиста в Подмосковье и задержали его", - написала Волк в Telegram-канале.
Она также отметила, что ранее неоднократно судимый мужчина передан в следственные органы.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий добавила, что по факту неоплаты проезда такси возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
«
"В рамках расследования уголовного по подозрению в хулиганских действиях, совершенных в отношении 30-летнего водителя такси (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ), задержан уроженец Кавказа 1994 года рождения... В настоящее время с задержанным работает следователь. В ближайшее время ему предъявят обвинение и по ходатайству следствия судом будет избрана мера пресечения", - сказала журналистам Врадий.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАлексинИрина ВолкОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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