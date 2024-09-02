https://ria.ru/20240902/zabastovka-1970076829.html
Забастовка в Израиле играет на руку ХАМАС, заявил Нетаньяху
Забастовка в Израиле играет на руку ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 02.09.2024
Забастовка в Израиле играет на руку ХАМАС, заявил Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что профсоюзы, устроив всеобщую забастовку с требованием заключить соглашение о прекращении огня в секторе... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:01
2024-09-02T19:01
2024-09-02T19:01
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что профсоюзы, устроив всеобщую забастовку с требованием заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, играют на руку палестинскому движению ХАМАС, Забастовка, организованная крупнейшим и старейшим в Израиле профсоюзным объединением "Гистадрут", стала реакцией на гибель шести заложников-израильтян, которых, согласно заявлению израильских властей, расстреляли палестинцы, чтобы не допустить их освобождения силовым путем. "Это позор. Это как сказать (лидеру ХАМАС Яхье) Синвару: "Ты убил шестерых заложников, мы здесь поддерживаем тебя", - цитирует новостной портал "Уай-нет" выступление Нетаньяху на заседании правительства. Ранее по стране прокатилась волна антиправительственных выступлений с участием 700 тысяч человек, которые требовали от премьер-министра согласовать с ХАМАС условия освобождения заложников, угнанных в сектор Газа в ходе нападения на юг Израиля 7 октября прошлого года. Нетаньяху заявил, что ХАМАС "заплатит" за содеянное и анонсировал корректировку режима доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Он также отметил важность израильского контроля за Филадельфийским коридором – границей сектора Газа с Египтом. "Мы должны остаться в Филадельфийском коридоре, это важно для безопасности Израиля. Если мы выведем оттуда войска, то больше не сможем вернуться", - сказал он. Критики Нетаньяху утверждают, что требование о сохранении израильского военного присутствия в Филадельфийском коридоре препятствует достижению сделки с ХАМАС.
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в мире, израиль, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Забастовка в Израиле играет на руку ХАМАС, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Нетаньяху: всеобщая забастовка в Израиле играет на руку ХАМАС
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что профсоюзы, устроив всеобщую забастовку с требованием заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, играют на руку палестинскому движению ХАМАС,
Забастовка, организованная крупнейшим и старейшим в Израиле профсоюзным объединением "Гистадрут", стала реакцией на гибель шести заложников-израильтян, которых, согласно заявлению израильских властей, расстреляли палестинцы, чтобы не допустить их освобождения силовым путем.
«
"Это позор. Это как сказать (лидеру ХАМАС Яхье) Синвару: "Ты убил шестерых заложников, мы здесь поддерживаем тебя", - цитирует новостной портал "Уай-нет" выступление Нетаньяху на заседании правительства.
Ранее по стране прокатилась волна антиправительственных выступлений с участием 700 тысяч человек, которые требовали от премьер-министра согласовать с ХАМАС условия освобождения заложников, угнанных в сектор Газа в ходе нападения на юг Израиля 7 октября прошлого года.
Нетаньяху заявил, что ХАМАС "заплатит" за содеянное и анонсировал корректировку режима доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
Он также отметил важность израильского контроля за Филадельфийским коридором – границей сектора Газа с Египтом
.
«
"Мы должны остаться в Филадельфийском коридоре, это важно для безопасности Израиля. Если мы выведем оттуда войска, то больше не сможем вернуться", - сказал он.
Критики Нетаньяху утверждают, что требование о сохранении израильского военного присутствия в Филадельфийском коридоре препятствует достижению сделки с ХАМАС.