Рейтинг@Mail.ru
Власти Израиля через суд добиваются отмены забастовки профсоюзов - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 02.09.2024 (обновлено: 12:09 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/zabastovka-1969947100.html
Власти Израиля через суд добиваются отмены забастовки профсоюзов
Власти Израиля через суд добиваются отмены забастовки профсоюзов - РИА Новости, 02.09.2024
Власти Израиля через суд добиваются отмены забастовки профсоюзов
Правительство Израиля через суд добивается отмены всеобщей забастовки, объявленной федерацией профсоюзов из-за ситуации с заложниками в секторе Газа, так как... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:01
2024-09-02T12:09
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909449159_0:211:3048:1926_1920x0_80_0_0_26d70d1a2192453d508375f1788b30cd.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Правительство Израиля через суд добивается отмены всеобщей забастовки, объявленной федерацией профсоюзов из-за ситуации с заложниками в секторе Газа, так как забастовка носит политический характер и не имеет отношения к трудовым конфликтам, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман."Государственная прокуратура, от имени министра финансов и премьер-министра подала прошение в Тель-авивский суд по трудовым конфликтам запретить объявленную объединением профсоюзов забастовку, которая, по мнению прокуратуры носит политический характер", - заявил Гендельман.Ранее израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила о начале всеобщей забастовки в понедельник в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных израильтян. В рамках забастовки к правительству предъявлены требования немедленно заключить соглашение по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.Забастовка хоть и была объявлена как всеобщая, но на практике десятки муниципалитетов Израиля отказались к ней присоединиться. После двух часов перерыва работу частично возобновил аэропорт имени Бен-Гуриона. С раннего утра понедельника сотни израильтян устраивают акции протеста на дорожных развязках и блокируют движение, требуя от властей спасения заложников.В рамках забастовки так или иначе прекращена или ограничена работа госучреждений, портов, некоторых видов транспорта, учебных заведений и детских садов, торговых сетей и торговых центров.В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Власти Израиля на разных уровнях заявили, что заложники, которые провели в плену в секторе Газа 330 дней, были расстреляны террористами за 48-72 часа до того, как военные их обнаружили.Эти известия спровоцировали общенациональную волну протестов. В воскресенье вечером на улицы Тель-Авива и других израильских городов по разным оценкам вышли от 500 до 700 тысяч человек с требования освобождения заложников.
https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240901/pokhorony-1969835612.html
https://ria.ru/20240901/plennye-1969783771.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909449159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb7e46ee176238e4dc64a7e1197132f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль
В мире, Израиль
Власти Израиля через суд добиваются отмены забастовки профсоюзов

Власти Израиля в суде добиваются отмены забастовки из-за гибели пленных в Газе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРадуга над Тель-Авивом
Радуга над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Радуга над Тель-Авивом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Правительство Израиля через суд добивается отмены всеобщей забастовки, объявленной федерацией профсоюзов из-за ситуации с заложниками в секторе Газа, так как забастовка носит политический характер и не имеет отношения к трудовым конфликтам, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Государственная прокуратура, от имени министра финансов и премьер-министра подала прошение в Тель-авивский суд по трудовым конфликтам запретить объявленную объединением профсоюзов забастовку, которая, по мнению прокуратуры носит политический характер", - заявил Гендельман.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила о начале всеобщей забастовки в понедельник в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных израильтян. В рамках забастовки к правительству предъявлены требования немедленно заключить соглашение по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.
Забастовка хоть и была объявлена как всеобщая, но на практике десятки муниципалитетов Израиля отказались к ней присоединиться. После двух часов перерыва работу частично возобновил аэропорт имени Бен-Гуриона. С раннего утра понедельника сотни израильтян устраивают акции протеста на дорожных развязках и блокируют движение, требуя от властей спасения заложников.
В рамках забастовки так или иначе прекращена или ограничена работа госучреждений, портов, некоторых видов транспорта, учебных заведений и детских садов, торговых сетей и торговых центров.
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Посольство Израиля рассказало о похоронах россиянина, убитого в плену ХАМАС
Вчера, 17:40
В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Власти Израиля на разных уровнях заявили, что заложники, которые провели в плену в секторе Газа 330 дней, были расстреляны террористами за 48-72 часа до того, как военные их обнаружили.
Эти известия спровоцировали общенациональную волну протестов. В воскресенье вечером на улицы Тель-Авива и других израильских городов по разным оценкам вышли от 500 до 700 тысяч человек с требования освобождения заложников.
Разрушения в Газе - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В ХАМАС возложили на Израиль ответственность за гибель пленных
Вчера, 10:07
 
В миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала