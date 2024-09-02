https://ria.ru/20240902/zabastovka-1969947100.html
Власти Израиля через суд добиваются отмены забастовки профсоюзов
Власти Израиля через суд добиваются отмены забастовки профсоюзов - РИА Новости, 02.09.2024
Власти Израиля через суд добиваются отмены забастовки профсоюзов
Правительство Израиля через суд добивается отмены всеобщей забастовки, объявленной федерацией профсоюзов из-за ситуации с заложниками в секторе Газа, так как... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:01
2024-09-02T12:01
2024-09-02T12:09
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израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Правительство Израиля через суд добивается отмены всеобщей забастовки, объявленной федерацией профсоюзов из-за ситуации с заложниками в секторе Газа, так как забастовка носит политический характер и не имеет отношения к трудовым конфликтам, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман."Государственная прокуратура, от имени министра финансов и премьер-министра подала прошение в Тель-авивский суд по трудовым конфликтам запретить объявленную объединением профсоюзов забастовку, которая, по мнению прокуратуры носит политический характер", - заявил Гендельман.Ранее израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила о начале всеобщей забастовки в понедельник в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных израильтян. В рамках забастовки к правительству предъявлены требования немедленно заключить соглашение по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.Забастовка хоть и была объявлена как всеобщая, но на практике десятки муниципалитетов Израиля отказались к ней присоединиться. После двух часов перерыва работу частично возобновил аэропорт имени Бен-Гуриона. С раннего утра понедельника сотни израильтян устраивают акции протеста на дорожных развязках и блокируют движение, требуя от властей спасения заложников.В рамках забастовки так или иначе прекращена или ограничена работа госучреждений, портов, некоторых видов транспорта, учебных заведений и детских садов, торговых сетей и торговых центров.В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Власти Израиля на разных уровнях заявили, что заложники, которые провели в плену в секторе Газа 330 дней, были расстреляны террористами за 48-72 часа до того, как военные их обнаружили.Эти известия спровоцировали общенациональную волну протестов. В воскресенье вечером на улицы Тель-Авива и других израильских городов по разным оценкам вышли от 500 до 700 тысяч человек с требования освобождения заложников.
https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240901/pokhorony-1969835612.html
https://ria.ru/20240901/plennye-1969783771.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
Власти Израиля через суд добиваются отмены забастовки профсоюзов
Власти Израиля в суде добиваются отмены забастовки из-за гибели пленных в Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Правительство Израиля через суд добивается отмены всеобщей забастовки, объявленной федерацией профсоюзов из-за ситуации с заложниками в секторе Газа, так как забастовка носит политический характер и не имеет отношения к трудовым конфликтам, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Государственная прокуратура, от имени министра финансов и премьер-министра подала прошение в Тель-авивский суд по трудовым конфликтам запретить объявленную объединением профсоюзов забастовку, которая, по мнению прокуратуры носит политический характер", - заявил Гендельман.
Ранее израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) объявила о начале всеобщей забастовки в понедельник в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных израильтян. В рамках забастовки к правительству предъявлены требования немедленно заключить соглашение по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.
Забастовка хоть и была объявлена как всеобщая, но на практике десятки муниципалитетов Израиля отказались к ней присоединиться. После двух часов перерыва работу частично возобновил аэропорт имени Бен-Гуриона. С раннего утра понедельника сотни израильтян устраивают акции протеста на дорожных развязках и блокируют движение, требуя от властей спасения заложников.
В рамках забастовки так или иначе прекращена или ограничена работа госучреждений, портов, некоторых видов транспорта, учебных заведений и детских садов, торговых сетей и торговых центров.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах
на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России
- 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США
- 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Власти Израиля на разных уровнях заявили, что заложники, которые провели в плену в секторе Газа 330 дней, были расстреляны террористами за 48-72 часа до того, как военные их обнаружили.
Эти известия спровоцировали общенациональную волну протестов. В воскресенье вечером на улицы Тель-Авива
и других израильских городов по разным оценкам вышли от 500 до 700 тысяч человек с требования освобождения заложников.